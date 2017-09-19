Как удержаться на «расстрельной» должности

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«Расстрельные» должности регулярно появляются в российских компаниях, порождая корпоративные войны или, напротив, являясь следствием таких баталий. Понятие пришло в бизнес из госаппарата. Время от времени появляются «расстрельные министры», на которых можно свалить ответственность за любые неудачи. В бизнесе должности, на которых руководители долго не задерживаются, возникают по нескольким причинам.

1. Компания оказалась в кризисе и вынуждена сокращать затраты на персонал. В случае реструктуризации «расстрельными» становятся руководители отдела маркетинга и PR. Дальше сокращают отделы со схожими функциями, например юридический и отдел аудита. Между руководителями подразделений начинаются подковерные игры – каждый стремится сохранить свое, а для этого надо доказать эффективность родного отдела и неэффективность конкурентов. В любом случае чья-то должность превратится в «расстрельную».

2. Бизнес-процессы в компании выстроены неправильно, и, вместо того чтобы взаимодействовать, отделы жестко конкурируют друг с другом. Например, в банках часто соперничают отдел по работе с клиентами и кредитный отдел. Первым нужно привлечь максимум клиентов, вторым – отсеять максимум подозрительных заемщиков. Если процессы неправильно организованы, кто-то станет козлом отпущения.

3. Руководство компании и служба персонала допускают ошибки при подборе кадров, назначая на должность человека с неподходящими компетенциями. Либо директору по персоналу даны нечеткие инструкции, либо топ-менеджеры не понимают, какой именно специалист с какими навыками и опытом нужен на позицию. И если должность постоянно занимает неподходящий кандидат, она приобретает репутацию «расстрельной».

4. Руководителям нужен человек, на которого можно свалить вину за собственные промахи. Вот генеральный директор проявляет инициативу, активно генерит идеи, а они оказываются нежизнеспособными. Признавать ошибку не хочется, поэтому проект поручают какому-то менеджеру, чтобы потом можно было оправдаться: мол, идея была хорошая, а исполнение подкачало.

Как распознать «расстрельную» должность?

Первым делом надо оценить ситуацию на рынке и в компании. Если дела у предприятия идут не очень, все позиции, не связанные с производством и сбытом продукта, скорее всего, подлежат сокращению.

Если дела у компании идут хорошо, тревожный признак – все предшественники слишком поспешно покидали должность. Или же обязанности, которые описывает менеджер по персоналу на собеседовании, слишком неопределенны, а конкретных KPI нет.

Если у компании множество незавершенных проектов, это тоже может служить признаком того, что свежеиспеченного руководителя проектов нанимают на «расстрельную» должность.

Вы предполагаете, что вас берут на должность, на которой все предшественники долго не задерживаются. Что делать?

На собеседовании надо сразу выяснить свои KPI, определить, что входит в ваши полномочия, а что нет, подробно обсудить критерии, по которым наниматель будет судить, что результат достигнут.

Например, в event-бизнесе есть должность – режиссер массовых мероприятий. Это человек, который отвечает за шоу. Но его обычно пытаются нагрузить чужими задачами. На корпоративе крупного банка техническая служба неправильно установила оборудование, произошло замыкание, и за несколько минут до начала шоу пришлось срочно чинить оборудование. Вину за сбой приписали режиссеру. С тех пор этот человек стал требовать, чтобы в договоре было по пунктам указано, за что он не несет ответственность.

Часто руководитель находится под давлением со всех сторон: собственника, топ-менеджмента, смежных отделов – и у всех разные требования, которые надо выполнять в срочном порядке. В таких условиях люди, как правило, дают ложные обещания и принимают неправильные решения. Надо собрать всех вместе и изложить весь список задач, которыми вы заняты. Пусть они решают, чем вам нужно заниматься в первую очередь.

Если появляется ощущение, что над вашей головой сгущаются тучи – коллеги саботируют работу или участились конфликты, – надо набраться мужества и поговорить с непосредственным руководством, показать реальные результаты деятельности, уточнить задачи и обсудить спорные вопросы конструктивно и без эмоций.

Радует то, что интриганы из кинофильмов, сливающие конкурентам инсайдерскую информацию, чтобы подсидеть коллегу, в реальной жизни практически не встречаются. Это значит, что всегда есть шансы превратить «расстрельную» должность в стабильную.

Автор – генеральный директор Rabota.ru