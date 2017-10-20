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Греф усомнился в перспективах программистов на рынке труда

Герман Греф считает, что программисты сейчас не востребованы и за этой профессией гнаться не стоит, передает «РИА Новости» слова председателя правления Сбербанка, выступившего в пятницу на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Сперва в России был век инженеров, затем юристов и экономистов, рассказывал Греф. «Не нужны сегодня программисты. У нас огромное количество программистов, с которыми мы боремся», – сказал Греф (цитата по «РИА Новости»).

Программистов у Сбербанка действительно немало. Осенью прошлого года стало известно, что дочерний «Сбертех», набрав штат в 8500 человек, обогнал по численности персонала прочие российские IT-компании. В мае 2017 г. в «Сбертехе» было 9600 сотрудников, уточнял его представитель. Далее по численности персонала следуют IT-компании «Ланит» и Maykor, следует из рейтинга крупнейших IT-компаний России по версии Cnews Analytics.

Впрочем, не всех их стоит считать программистами. Как ранее пояснял «Ведомостям» представитель «Сбертеха», разработчиками являются около 30% персонала компании, а остальные – это аналитики, архитекторы, тестировщики, руководители проектов.

«Ведомости» ожидают комментарий представителя Сбербанка.