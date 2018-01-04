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Британские CEO за три дня получают годовую зарплату рядовых сотрудников

Гендиректор компании из индекса FTSE 100 в среднем за три дня получает годовую зарплату рядового британца, говорится в исследовании Центра высокой оплаты труда (High Pay Center, HPC) и Дипломированного института персонала и кадрового развития (Chartered Institute of Personnel and Development, CIPD).

В первый четверг 2018 г. топ-менеджеры уже получат среднюю годовую зарплату британца в 28 758 фунтов стерлингов, приводятся данные в исследовании.

Согласно расчетам HPC и CIPD, средняя зарплата гендиректора компании из FTSE 100 в 2017 г. упала до 4,5 млн фунтов стерлингов в год по сравнению с 5,4 млн фунтов в 2016 г. Однако, несмотря на это, средняя зарплата гендиректора в 120 раз выше зарплаты рядового сотрудника.

Предыдущие исследования CIPD показали, что чрезмерная зарплата гендиректора может оказать негативное влияние на сотрудников компании. В 2015 г. CIPD провел опрос более 1000 работников и выяснил, что 71% респондентов считают слишком высоким уровень зарплаты гендиректора в Великобритании, а 60% согласны с тем, что уровень зарплаты CEO в Великобритании демотивирует сотрудников.