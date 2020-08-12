Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Менеджмент

Минтруд назвал отрасли с максимальным риском увольнения сотрудников

Ведомости

Россияне, работающие в сферах торговли, услуг, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, а также транспорта наиболее подвержены угрозе сокращения сотрудников, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Меньше других потерять работу рискуют сотрудники сфер логистики, консалтинга, химической и топливной промышленности, а также в металлургии. При этом год назад под риском увольнений было в четыре раза больше людей, чем сейчас – 1,6% работающих, рассказали в министерстве. В целом в России по найму работают 54,3 млн человек, что в абсолютном выражении равно примерно 217 000 сотрудников.

Под увольнения могут попадать не только те, кто теряет работу из-за сокращений или ликвидации должности, но и те, кто попадает под технические сокращения. Например, при увольнении из-за переименования отдела, чтобы потом вернуть сотрудников в отдел с новым названием. По данным Минтруда, на начало августа в службах занятости зарегистрированы 3,3 млн безработных. Год назад их число составляло 700 000 человек.

Ранее по теме: Власти выплатят потерявшим работу по три максимальных пособия по безработице

Число зарегистрированных безработных россиян за нерабочие из-за пандемии коронавируса дни выросло на 29% – до 1,66 млн человек, заявляла в середине мая вице-премьер Татьяна Голикова. В начале апреля президент России Владимир Путин объявил, что потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости получат в течение апреля – июня три пособия по безработице в максимальном размере – 12 130 руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных