Минтруд назвал отрасли с максимальным риском увольнения сотрудников

Меньше других потерять работу рискуют сотрудники сфер логистики, консалтинга, химической и топливной промышленности, а также в металлургии. При этом год назад под риском увольнений было в четыре раза больше людей, чем сейчас – 1,6% работающих, рассказали в министерстве. В целом в России по найму работают 54,3 млн человек, что в абсолютном выражении равно примерно 217 000 сотрудников.