Минтруд назвал отрасли с максимальным риском увольнения сотрудников
Россияне, работающие в сферах торговли, услуг, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, а также транспорта наиболее подвержены угрозе сокращения сотрудников, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Меньше других потерять работу рискуют сотрудники сфер логистики, консалтинга, химической и топливной промышленности, а также в металлургии. При этом год назад под риском увольнений было в четыре раза больше людей, чем сейчас – 1,6% работающих, рассказали в министерстве. В целом в России по найму работают 54,3 млн человек, что в абсолютном выражении равно примерно 217 000 сотрудников.
Под увольнения могут попадать не только те, кто теряет работу из-за сокращений или ликвидации должности, но и те, кто попадает под технические сокращения. Например, при увольнении из-за переименования отдела, чтобы потом вернуть сотрудников в отдел с новым названием. По данным Минтруда, на начало августа в службах занятости зарегистрированы 3,3 млн безработных. Год назад их число составляло 700 000 человек.
Число зарегистрированных безработных россиян за нерабочие из-за пандемии коронавируса дни выросло на 29% – до 1,66 млн человек, заявляла в середине мая вице-премьер Татьяна Голикова. В начале апреля президент России Владимир Путин объявил, что потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости получат в течение апреля – июня три пособия по безработице в максимальном размере – 12 130 руб.