Автор романа, по которому снята «Эпидемия»: «Для меня все происходящее – удивительно»
На платформе Premier (принадлежит холдингу «Газпром медиа») 20 декабря появился удаленный ранее пятый эпизод сериала «Эпидемия» и шестая серия. В последней появляется вводная о том, что зачисткой мирного населения занимаются не силовики и военные, как это было в книге «Вонгозеро», а «представители незаконных формирований». Об этом сообщает в начале серии диктор по радио. Телеобозреватель Арина Бородина на своей странице в Facebook выдвинула версию о том, что этой звуковой дорожки могло и не быть в исходном варианте эпизода.
Яна Вагнер, автор романа «Вонгозеро», который лег в основу «Эпидемии», в беседе с «Ведомостями» прокомментировала события, связанные с выходом сериала.
– Конечно. Для меня все происходящее – снятие пятой серии, а потом ее возвращением на платформу – это удивительно. Наличие зловещих военных в масках – это необходимый жанровый компонент, который есть не только в наших романах на тему постапокалипсиса, но и в каждом голливудском проекте. Но то, как этот сюжет внезапно «зарифмовался», думаю, на это никто не рассчитывал. Это стало сюрпризом. Что случилось, по чьему приказу серию убрали, на каких условиях ее удалось вернуть обратно, я, к сожалению, ничего не знаю. Режиссерскую версию сериала я не видела.
Что говорит в шестом эпизоде диктор по радио:
«Пока рано делать выводы, но, судя по всему, власть в стране пытаются захватить незаконные вооруженные формирования. Они действуют по всей территории страны, выдавая себя за представителей власти. Кто отдает им приказы – неизвестно. Под предлогом эвакуации людей выгоняют на улицы, а тех, кто оказывает сопротивление, ликвидируют. Зафиксировано уже несколько вооруженных стычек местного населения с так называемыми "чистильщиками". Будем надеяться, что обстановку удастся стабилизировать. Действующие власти призывают людей не покидать жилища и не идти на контакт с представителями незаконных формирований».
– Нет, никакие моменты по экранизации мы дословно с создателями сериала не обсуждали. Участие в работе над сценарием сериала я не принимала. Каждая экранизация подразумевает изменения в сюжете. Дословно перенести книгу невозможно. У меня с самого начала было понимание, что на экране будет какая-то другая история. Я с этим научилась мириться.
В книге есть эпизод, где герои проезжают зачищенные под Череповцом деревни. Это тоже является жанровым компонентом – так люди представляют себе конец света. У меня там нет конкретной сцены, посвященной народному бунту. Создатели сериала позволили себе развить это в сюжетную линию (героиня в исполнении Анны Михалковой со словами «с нами так нельзя!» призывает к бунту, который приводит к расстрелу тех, кто утраивал зачистку. – «Ведомости»).
Мы не увидели с вами шестую серию в том виде, в котором она, возможно, была до каких-то изменений, поэтому мы не может знать – вставили ли они этот кусок, эту фразу или она там была изначально.
– Если это было единственным условием возвращения сериала на платформу, то, возможно, это не такой уж бесполезный шаг. К сожалению, мы находимся с вами в поле, где нет точной информации. Предположение, что это вставили позднее, имеет право на существование. Но точно мы с вами не узнаем.
Режиссер Павел Костомаров отказался ответить на вопросы «Ведомостей» о том, была ли в изначальной режиссерской версии шестого эпизода звуковая дорожка с голосом диктора радио. Ранее он заявлял о том, что сериал «Эпидемия» выйдет «без купюр»: «Мне приятно, что столько зрителей захотели увидеть продолжение сериала. Как режиссер сериала, я гарантирую вам, что ни один кадр не был изменен или перемонтирован» (цитата по «Газете.Ru»).
С продюсерами сериала Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым на момент публикации связаться не удалось. Автор сценария «Эпидемии» Роман Кантор отказался от комментариев.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу холдинга «Газпром медиа», которому принадлежит видеосервис Premier.