Автор романа, по которому снята «Эпидемия»: «Для меня все происходящее – удивительно»

– Конечно. Для меня все происходящее – снятие пятой серии, а потом ее возвращением на платформу – это удивительно. Наличие зловещих военных в масках – это необходимый жанровый компонент, который есть не только в наших романах на тему постапокалипсиса, но и в каждом голливудском проекте. Но то, как этот сюжет внезапно «зарифмовался», думаю, на это никто не рассчитывал. Это стало сюрпризом. Что случилось, по чьему приказу серию убрали, на каких условиях ее удалось вернуть обратно, я, к сожалению, ничего не знаю. Режиссерскую версию сериала я не видела.