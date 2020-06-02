Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля

Кинотеатры в России начнут открываться в середине июляПик эпидемии уже пройден, объяснил вице-премьер Чернышенко
Пик эпидемии коронавируса в России прошел и учреждения культуры начнут вскоре начнут открываться по всей стране, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Кинотеатры в России начали массово закрываться после 20 марта. Сначала кинотеатры перестали работать в регионах – по рекомендации властей в связи с угрозой распространения коронавируса.
В Москве сначала действовали ограничения только по числу зрителей на сеанс – не более 50 человек. Позднее и столичная мэрия рекомендовала кинотеатрам закрыться.
По предварительной оценке Министерства культуры, российская киноиндустрия и индустрия производства контента из-за пандемии коронавируса в этом году потеряют больше трети доходов. Самые большие потери грозят кинотеатрам – они могут недосчитаться 40% кассы, следует из справки Минкульта. Причем удар по российским фильмам будет сильнее, чем по иностранным: отечественное кино может лишиться до 60% сборов.
Гендиректор киносети «Каро» Ольга Зинякова говорила «Ведомостям», что кинотеатрам критично открыться к середине июля, когда должна пройти первая большая мировая премьера – это фильм Кристофера Нолана «Довод». Он должен стартовать 17 июля.
Недавно Роспотребнадзор рекомендовал, чтобы после открытия кинотеатры соблюдали ряд правил – в том числе рассадка зрителей на расстоянии друг от друга, дезинфекция залов после сеансов, бесконтактная продажа билетов. Пары и семьи при такой рассадке, конечно, смогут находиться рядом друг с другом, уточнила министр культуры Ольга Любимова.
Чернышенко также напомнил, что театры в России откроются с сентября, первые футбольные матчи с ограниченным присутствием зрителей пройдут уже во второй половине июня.