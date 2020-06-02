Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля

По предварительной оценке Министерства культуры, российская киноиндустрия и индустрия производства контента из-за пандемии коронавируса в этом году потеряют больше трети доходов. Самые большие потери грозят кинотеатрам – они могут недосчитаться 40% кассы, следует из справки Минкульта. Причем удар по российским фильмам будет сильнее, чем по иностранным: отечественное кино может лишиться до 60% сборов.