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Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля

Пик эпидемии уже пройден, объяснил вице-премьер Чернышенко
Ксения Болецкая
Александр Кряжев / РИА Новости

Пик эпидемии коронавируса в России прошел и учреждения культуры начнут вскоре начнут открываться по всей стране, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.

Кинотеатры в России начали массово закрываться после 20 марта. Сначала кинотеатры перестали работать в регионах – по рекомендации властей в связи с угрозой распространения коронавируса.

В Москве сначала действовали ограничения только по числу зрителей на сеанс – не более 50 человек. Позднее и столичная мэрия рекомендовала кинотеатрам закрыться.

Киноиндустрия в России потеряет больше трети доходов

Это предварительная оценка Минкульта и игроков рынка

По предварительной оценке Министерства культуры, российская киноиндустрия и индустрия производства контента из-за пандемии коронавируса в этом году потеряют больше трети доходов. Самые большие потери грозят кинотеатрам – они могут недосчитаться 40% кассы, следует из справки Минкульта. Причем удар по российским фильмам будет сильнее, чем по иностранным: отечественное кино может лишиться до 60% сборов.

Гендиректор киносети «Каро» Ольга Зинякова говорила «Ведомостям», что кинотеатрам критично открыться к середине июля, когда должна пройти первая большая мировая премьера – это фильм Кристофера Нолана «Довод». Он должен стартовать 17 июля.

Недавно Роспотребнадзор рекомендовал, чтобы после открытия кинотеатры соблюдали ряд правил – в том числе рассадка зрителей на расстоянии друг от друга, дезинфекция залов после сеансов, бесконтактная продажа билетов. Пары и семьи при такой рассадке, конечно, смогут находиться рядом друг с другом, уточнила министр культуры Ольга Любимова.

Чернышенко также напомнил, что театры в России откроются с сентября, первые футбольные матчи с ограниченным присутствием зрителей пройдут уже во второй половине июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных