Сбербанк запустит конкурента «Яндекс.Музыки»Госбанк приобретет компанию Zvooq
Сбербанк на базе собственной экосистемы создаст сервис аудиостриминга «Сберзвук». Для этого госбанк приобретет 100% компании Zvooq, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Наличие собственного музыкального сервиса позволит компаниям экосистемы создавать новые уникальные продукты», – говорится в сообщении Сбербанка.
Сумму сделки в Сбербанке не раскрывают. Гендиректором сервиса будет вновь назначен Михаил Ильичев, который руководил Zvooq с 2014 по 2017 г. Игорь Мухин, который сейчас занимает должность гендиректора, останется в компании.
Новый сервис объединит на своей платформе около 40 млн композиций от Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group, локальных и независимых звукозаписывающих студий, а также коллекцию популярных аудиокниг и подкастов, отмечается в сообщении. В компании ожидают, что «Сберзвук» сможет стать лидером на российском рынке аудиостриминга. Сейчас самыми популярными сервисами в России являются «Яндекс.Музыка» и сервис Mail.ru Group (объединенные сервисы музыки на базе соцсетей «В контакте» и «Одноклассники», а также приложение Boom).
Zvooq существует с 2011г. Он создавался как стартап, его основатели – Саймон Данлоп и Виктор Фрумкин. В целом, компании на этапе раундов удалось привлечь около $25 млн инвестиций, писали «Ведомости». В 2016 г. основными инвесторами компании был холдинг Дмитрия Костыгина – основателя и бывшего основного владельца онлайн-ритейлера «Юлмарт». Холдинг владел 40%-ным пакетом сервиса. Еще 25% было у фонда Koshigi бывшего совладельца ритейлера «Лента» Августа Майера. Остальной пакет принадлежал основателям и менеджерам сервиса. В 2020 г. музыкальным сервисом Zvooq (который был переименован в «Звук»), по собственным данным компании, пользуется 5 млн человек в России и СНГ. Всего в странах присутствия сервиса 8 млн пользователей. Число подписчиков компания не раскрывает.
«В России более 64 млн онлайн-слушателей музыки, а половина пользователей музыкальных сервисов слушает музыку больше одного часа в день. Инвестиции в развитие ʺЗвукаʺ полностью соответствуют стратегии развития экосистемы банка: благодаря им мы усиливаем наше предложение клиентам на рынке развлечений. Ведь Lifestyle – это неотъемлемая часть нашей жизни, а развлечения являются самым быстрорастущим направлением этого рынка», – прокомментировал сделку первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
J'son and Partners Consulting оценивают среднегодовой рост рынка музыкального стриминга в России в 39%. Общая выручка стриминга, согласно данным аналитиков JPC, в 2019 г. оценивается в 7,4 млрд руб., а в 2020 г. превысит 10 млрд руб., к 2022 г. аналитики прогнозируют выручку на уровне 19,6 млрд руб.
Как следует из отчетности «Яндекса», число подписчиков медиасервисов «Яндекса», куда входит «Яндекс.Музыка», составило 4,3 млн. В середине 2020 г. число подписчиков «Музыки В контакте» и Boom превысило 3,5 млн человек. Аналитики PwC также назвали самыми популярными сервисы Boom и «Музыка В контакте» с 40% аудитории и 25,6% выручки, у «Яндекса» – 32% аудитории, 25,4% выручки всего рынка.