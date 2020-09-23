Сбербанк запустит конкурента «Яндекс.Музыки»

Zvooq существует с 2011г. Он создавался как стартап, его основатели – Саймон Данлоп и Виктор Фрумкин. В целом, компании на этапе раундов удалось привлечь около $25 млн инвестиций, писали «Ведомости». В 2016 г. основными инвесторами компании был холдинг Дмитрия Костыгина – основателя и бывшего основного владельца онлайн-ритейлера «Юлмарт». Холдинг владел 40%-ным пакетом сервиса. Еще 25% было у фонда Koshigi бывшего совладельца ритейлера «Лента» Августа Майера. Остальной пакет принадлежал основателям и менеджерам сервиса. В 2020 г. музыкальным сервисом Zvooq (который был переименован в «Звук»), по собственным данным компании, пользуется 5 млн человек в России и СНГ. Всего в странах присутствия сервиса 8 млн пользователей. Число подписчиков компания не раскрывает.