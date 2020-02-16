Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Combined Shape Справочник компаний
Практика
Технологии

«Яндекс» почувствовал кризис на рекламном рынке

Доходы компании от интернет-объявлений растут гораздо медленнее, чем раньше
Ксения Болецкая Ксения Вирченко
У «Яндекса» проблема, с которой уже больше года живут традиционные медиакомпании: доходы от рекламы стали расти гораздо медленнее /Максим Стулов / Ведомости

У «Яндекса» проблема, с которой уже больше года живут традиционные медиакомпании: доходы от рекламы стали расти гораздо медленнее.

«Яндекс» сообщил, что его выручка в 2019 г. выросла в сравнении с 2018 г. на 39% и достигла 175,4 млрд руб. Это меньше, чем в 2018 г., – за позапрошлый год доходы выросли на 41%. (В эти данные не включены доходы совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка «Яндекс.Маркет».)

Основную часть денег «Яндекс» продолжает зарабатывать на размещении рекламы на собственном сайте и на площадках партнеров. Эта компания – крупнейший продавец рекламы в России, что пока не мешает ей расти быстрее, чем рынок в целом.

В 2019 г. доходы «Яндекса» от рекламы выросли на 18% и достигли 121,7 млрд руб., годом ранее рост составил 22%. Если сравнить результаты за IV квартал 2019 г. и тот же период 2018 г., то замедление роста выражено сильнее: плюс 16% против плюс 25%.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.