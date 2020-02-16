«Яндекс» почувствовал кризис на рекламном рынке

«Яндекс» сообщил, что его выручка в 2019 г. выросла в сравнении с 2018 г. на 39% и достигла 175,4 млрд руб. Это меньше, чем в 2018 г., – за позапрошлый год доходы выросли на 41%. (В эти данные не включены доходы совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка «Яндекс.Маркет».)