«Яндекс» почувствовал кризис на рекламном рынке
У «Яндекса» проблема, с которой уже больше года живут традиционные медиакомпании: доходы от рекламы стали расти гораздо медленнее.
«Яндекс» сообщил, что его выручка в 2019 г. выросла в сравнении с 2018 г. на 39% и достигла 175,4 млрд руб. Это меньше, чем в 2018 г., – за позапрошлый год доходы выросли на 41%. (В эти данные не включены доходы совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка «Яндекс.Маркет».)
Основную часть денег «Яндекс» продолжает зарабатывать на размещении рекламы на собственном сайте и на площадках партнеров. Эта компания – крупнейший продавец рекламы в России, что пока не мешает ей расти быстрее, чем рынок в целом.
В 2019 г. доходы «Яндекса» от рекламы выросли на 18% и достигли 121,7 млрд руб., годом ранее рост составил 22%. Если сравнить результаты за IV квартал 2019 г. и тот же период 2018 г., то замедление роста выражено сильнее: плюс 16% против плюс 25%.