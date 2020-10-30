«Каро» и «Киномакс» объединили продажи рекламы в кинотеатрах

«Каро» и «Киномакс» объединили продажи рекламы в кинотеатрахПартнеры рассчитывают занять 50% рынка «экранной рекламы»
Киносети «Киномакс» и «Каро», занимающие третье и четвертое места в топ-5 российских кинотеатральных сетей, начали совместную продажу «экранной рекламы» (ролики перед началом фильма) в кинотеатрах, сообщили компании в совместном заявлении.
У «Киномакса» 268 кинозалов, у «Каро» – 262 (здесь и далее – собственные данные киносетей на 30 октября, предоставленные «Ведомостям»). Партнерство позволит увеличить охват аудитории, в первую очередь, за счет географии: кинотеатры «Киномакса» широко представлены в регионах, «Каро» — в Москве и Санкт-Петербурге, отмечают в компаниях.
Последние два года «Каро» самостоятельно реализовывал свой рекламный инвентарь. Президент «Каро» Ольга Зинякова утверждает, что довольно успешно: в 2019 году выручка от рекламы в «Каро» увеличилась в два раза по сравнению с показателями 2018 г., но абсолютных показателей Зинякова не раскрыла.
Рекламу в «Киномаксе» с мая 2019 года продавало входящее в Rambler Group агентство Index20, ранее управлявшее инвентарем лидера этого рынка — Объединенной киносети «Формула кино», «Синема парк», «Кино Окко» (645 кинозалов). Однако в сентябре этого года Index20 и Объединенная киносеть прекратили сотрудничество, сообщал отраслевой портал AdIndex. Сейчас Объединенная киносеть продает свою рекламу самостоятельно, уточнил «Ведомостям» генеральный директор Алексей Васясин.
В 2019 г. рекламная выручка всех кинотеатров (сегмент «экранная реклама») составила 1 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Весь рекламный рынок России за указанный период АКАР оценила в 494 млрд руб.
Крупнейший игрок на рынке «экранной рекламы» — Объединенная киносеть. В 2019 г. в денежном выражении она занимала до 40-45% рынка рекламы в кинотеатрах, «Каро» — до 25-30%, «Киномакс» — до 5-6%, оценивает гендиректор специализирующегося на продаже рекламы в кинотеатрах медиаагентсва «До сеанса» (бывшее «Синема 360») Павел Шиловский. По оценке Васясина, доля Объединенной киносети на рынке «экранной рекламы» составила в 2019 г. 50%. Долю «Каро» за указанный период Зинякова оценила в 35%. Генеральный директор «Киномакса» Дмитрий Нартов воздержался от оценки.
После объединения продаж совокупная доля «Каро» и «Киномакса» составит около 50% рынка «экранной рекламы», говорит Зинякова. Шиловский в беседе с «Ведомостями» назвал 50% рынка «отличной целью». Потери рекламного сегмента в кинотеатрах во втором и третьем кварталах 2020г. составили порядка 90%, говорит он, и его структуру во время восстановления уверенно спрогнозировать невозможно. Трафик в кинотеатрах не восстановился, и даже в условиях отсутствующих ограничений заполняемость залов не превысит 60% в осенне-зимний сезон, пессимистичен операционный директор The Story Lab (входит в Dentsu Russia) Камаль Мерием.
Из-за пандемии коронавируса большинство кинотеатров в России были закрыты с марта по июль. В шести регионах кинопоказ так и не возобновился, следует из данных Ассоциации владельцев кинотеатров на 27 октября. Кроме того, как отметил в совместном сообщении Дмитрий Нартов, практически все запланированные на этот год блокбастеры ушли из проката на следующий год. «Этот год стал для нас тяжелейшим испытанием на прочность», – говорит он.
Объединение ресурсов «Каро» и «Киномакса» для совместной продажи рекламы — логичный шаг, полагает Шиловский. Конкуренция за рекламные бюджеты между группами крупнейших киносетей усилится, особенно на фоне текущего дефицита интереса рекламодателей к кинопоказу, прогнозирует эксперт.
2021 г. станет рекордным по количеству громких блокбастеров, много крупных релизов – отечественных и зарубежных — выйдет и в декабре, отмечает Зинякова. Это должно привлечь зрителей в кинотеатры, и рекламодателям уже сейчас стоит задуматься о том, чтобы попасть в сетку размещений на следующий год, считает она.