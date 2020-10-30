Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Медиа

«Каро» и «Киномакс» объединили продажи рекламы в кинотеатрах

Партнеры рассчитывают занять 50% рынка «экранной рекламы»
Мария Истомина Тимур Бордюг
Евгений Разумный / Ведомости

Киносети «Киномакс» и «Каро», занимающие третье и четвертое места в топ-5 российских кинотеатральных сетей, начали совместную продажу «экранной рекламы» (ролики перед началом фильма) в кинотеатрах, сообщили компании в совместном заявлении. 

У «Киномакса» 268 кинозалов, у «Каро» – 262 (здесь и далее – собственные данные киносетей на 30 октября, предоставленные «Ведомостям»). Партнерство позволит увеличить охват аудитории, в первую очередь, за счет географии: кинотеатры «Киномакса» широко представлены в регионах, «Каро» — в Москве и Санкт-Петербурге, отмечают в компаниях.

Последние два года «Каро» самостоятельно реализовывал свой рекламный инвентарь. Президент «Каро» Ольга Зинякова утверждает, что довольно успешно: в 2019 году выручка от рекламы в «Каро» увеличилась в два раза по сравнению с показателями 2018 г., но абсолютных показателей Зинякова не раскрыла. 

Рекламу в «Киномаксе» с мая 2019 года продавало входящее в Rambler Group агентство Index20, ранее управлявшее инвентарем лидера этого рынка — Объединенной киносети «Формула кино», «Синема парк», «Кино Окко» (645 кинозалов). Однако в сентябре этого года Index20 и Объединенная киносеть прекратили сотрудничество, сообщал отраслевой портал AdIndex. Сейчас Объединенная киносеть продает свою рекламу самостоятельно, уточнил «Ведомостям» генеральный директор Алексей Васясин.

В 2019 г. рекламная выручка всех кинотеатров (сегмент «экранная реклама») составила 1 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Весь рекламный рынок России за указанный период АКАР оценила в 494 млрд руб. 

Крупнейший игрок на рынке «экранной рекламы» — Объединенная киносеть. В 2019 г. в денежном выражении она занимала до 40-45% рынка рекламы в кинотеатрах, «Каро» — до 25-30%, «Киномакс» — до 5-6%, оценивает гендиректор специализирующегося на продаже рекламы в кинотеатрах медиаагентсва «До сеанса» (бывшее «Синема 360») Павел Шиловский. По оценке Васясина, доля Объединенной киносети на рынке «экранной рекламы» составила в 2019 г. 50%. Долю «Каро» за указанный период Зинякова оценила в 35%. Генеральный директор «Киномакса» Дмитрий Нартов воздержался от оценки. 

После объединения продаж совокупная доля «Каро» и «Киномакса» составит около 50% рынка «экранной рекламы», говорит Зинякова. Шиловский в беседе с «Ведомостями» назвал 50% рынка «отличной целью». Потери рекламного сегмента в кинотеатрах во втором и третьем кварталах 2020г. составили порядка 90%, говорит он, и его структуру во время восстановления уверенно спрогнозировать невозможно. Трафик в кинотеатрах не восстановился, и даже в условиях отсутствующих ограничений заполняемость залов не превысит 60% в осенне-зимний сезон, пессимистичен операционный директор The Story Lab (входит в Dentsu Russia) Камаль Мерием.

Из-за пандемии коронавируса большинство кинотеатров в России были закрыты с марта по июль. В шести регионах кинопоказ так и не возобновился, следует из данных Ассоциации владельцев кинотеатров на 27 октября. Кроме того, как отметил в совместном сообщении Дмитрий Нартов, практически все запланированные на этот год блокбастеры ушли из проката на следующий год. «Этот год стал для нас тяжелейшим испытанием на прочность», – говорит он.

Объединение ресурсов «Каро» и «Киномакса» для совместной продажи рекламы — логичный шаг, полагает Шиловский. Конкуренция за рекламные бюджеты между группами крупнейших киносетей усилится, особенно на фоне текущего дефицита интереса рекламодателей к кинопоказу, прогнозирует эксперт.

2021 г. станет рекордным по количеству громких блокбастеров, много крупных релизов – отечественных и зарубежных — выйдет и в декабре, отмечает Зинякова. Это должно привлечь зрителей в кинотеатры, и рекламодателям уже сейчас стоит задуматься о том, чтобы попасть в сетку размещений на следующий год, считает она.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных