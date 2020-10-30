«Каро» и «Киномакс» объединили продажи рекламы в кинотеатрах

Из-за пандемии коронавируса большинство кинотеатров в России были закрыты с марта по июль. В шести регионах кинопоказ так и не возобновился, следует из данных Ассоциации владельцев кинотеатров на 27 октября. Кроме того, как отметил в совместном сообщении Дмитрий Нартов, практически все запланированные на этот год блокбастеры ушли из проката на следующий год. «Этот год стал для нас тяжелейшим испытанием на прочность», – говорит он.