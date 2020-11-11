Рекламный рынок замедлил падение

Наметившийся рост продолжится в IV квартале, если не введут повторный режим самоизоляции, рассчитывают участники рынка. До конца года телевидение еще подрастет, а по итогам 2020 г. динамика будет на уровне -5%, прогнозирует Егоров. Интернету будет сложно выйти в плюс в IV квартале из-за эффекта высокой базы в конце 2019 г., поэтому результат по итогам 2020 г. в интервале от 0% до +2% будет позитивным в текущих рыночных условиях, полагает управляющий директор по операционной деятельности и развитию интернет-бизнесов Dentsu Russia Андрей Молев. По мнению управляющего партнера Media Direction Group Дениса Максимова, с поправкой на непредсказуемость карантинного фактора четвертый квартал будет лучше третьего и способен существенно улучшить показатели всего года.