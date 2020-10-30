Рекламодатели заплатят больше за малые телеканалы

Рекламодатели заплатят больше за малые телеканалыРекламные холдинги оценили рост цен на телерекламу в 2021 году
Национальный рекламный альянс (НРА) выпустил калькулятор стоимости рекламных кампаний на телевидении в 2021 г. Этот инструмент позволяет медиаагентствам определить базовую цену кампании на основе размера бюджета, сроков проведения и особенностей размещения рекламных материалов.
Представители рекламных холдингов OMD Optimum Media, Media Direction Group, АДВ и Media Instinct Group оценили для «Ведомостей» рост цен на телевизионную рекламу в следующем году, исходя из данных, обнародованных НРА. В калькуляторе альянса представлены расценки по 25 каналам. В 2021 г. у большинства из них базовая стоимость пункта рейтинга (GRP, условная единица при продаже телерекламы) вырастет, снижение произойдет только на «России 1».
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