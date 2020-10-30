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Рекламодатели заплатят больше за малые телеканалы

Рекламные холдинги оценили рост цен на телерекламу в 2021 году
Тимур Бордюг
Наименьший рост цен ждет тройку лидеров телеэфира /Максим Стулов / Ведомости

Национальный рекламный альянс (НРА) выпустил калькулятор стоимости рекламных кампаний на телевидении в 2021 г. Этот инструмент позволяет медиаагентствам определить базовую цену кампании на основе размера бюджета, сроков проведения и особенностей размещения рекламных материалов.

Представители рекламных холдингов OMD Optimum Media, Media Direction Group, АДВ и Media Instinct Group оценили для «Ведомостей» рост цен на телевизионную рекламу в следующем году, исходя из данных, обнародованных НРА. В калькуляторе альянса представлены расценки по 25 каналам. В 2021 г. у большинства из них базовая стоимость пункта рейтинга (GRP, условная единица при продаже телерекламы) вырастет, снижение произойдет только на «России 1».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных