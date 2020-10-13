Российская рекламная индустрия восстанавливается быстрее, чем ожидалось

Обнародованная GroupM оценка на 2020 г. оптимистичнее последних прогнозов, сделанных другими участниками рынка. Например, OMD OM Group в сентябре оценивала падение по итогам 2020 г. в 7,4%. «После драматического провала во II квартале, когда был зафиксирован минус в 22%, мы видим активное восстановление отрасли. Однако в этом году лишь интернет-реклама покажет позитивную динамику, остальные медиа перейдут к росту только в 2021-м», – говорит руководитель департамента контроля и результативности медиазакупок OMD OM Group Андрей Скородумов. Впрочем, эти цифры не учитывают возможной второй волны самоизоляции, указывает он. Разработанная компанией модель показывает, что каждый новый месяц изоляции приведет к дополнительной потере около 2% рекламных инвестиций в годовом выражении.