GroupM улучшила прогноз на 2020 год по российскому рекламному рынку

Ранее свою оценку объема российского рекламного рынка за 1 полугодие 2020 года опубликовала Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Из данных АКАР следовало, что рынок упал на 9%, объем рекламных бюджетов в средствах распространения составил 205-207 млрд руб. Эксперты ассоциации зафиксировали снижение показателей во всех сегментах: -9% в телевизионном, -44% в прессе, -30% в наружной рекламе, -37% в радиорекламе. Интернет-реклама пострадала меньше всего, но и там была зафиксирована отрицательная динамика на уровне -1%.