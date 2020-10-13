GroupM улучшила прогноз на 2020 год по российскому рекламному рынку
В 2020 году рекламный рынок в России упадет на 6%, сообщила на конференции «День бренда» гендиректор пятой по величине рекламной группы в России GroupM Мария Колосова. По итогам первого полугодия аналитики компании были более пессимистичны — они ожидали падение объема рынка на 9%. При этом в первом квартале рынок показал рост на 4%, а во втором — падение на 22%.
В обновленном прогнозе GroupM отмечает, что по итогам 2020 года наибольшего падения следует ожидать в сегментах прессы (-46%), радио (-33%) и наружной рекламы (-23%). Отрицательная динамика в ТВ-рекламе замедляется: сегмент упадет на 5% – меньше, чем по итогам 2019 года, когда его объемы сократились на 6%. Положительную динамику продемонстрирует интернет-реклама, объем рынка которой вырастет на 2%.
9 из 15 крупнейших рекламодателей по итогам восьми месяцев 2020 года увеличили свои рекламные бюджеты, оценили в GroupM. При этом у ряда компаний рост расходов на рекламу составил от 14% до 53%. По словам Колосовой, наибольший рост присутствия по итогам восьми месяцев 2020 года показали реклама масс-медиа и категория «корма для животных».
Ранее свою оценку объема российского рекламного рынка за 1 полугодие 2020 года опубликовала Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Из данных АКАР следовало, что рынок упал на 9%, объем рекламных бюджетов в средствах распространения составил 205-207 млрд руб. Эксперты ассоциации зафиксировали снижение показателей во всех сегментах: -9% в телевизионном, -44% в прессе, -30% в наружной рекламе, -37% в радиорекламе. Интернет-реклама пострадала меньше всего, но и там была зафиксирована отрицательная динамика на уровне -1%.