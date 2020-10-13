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GroupM улучшила прогноз на 2020 год по российскому рекламному рынку

Ведомости

В 2020 году рекламный рынок в России упадет на 6%, сообщила на конференции «День бренда» гендиректор пятой по величине рекламной группы в России GroupM Мария Колосова. По итогам первого полугодия аналитики компании были более пессимистичны — они ожидали падение объема рынка на 9%. При этом в первом квартале рынок показал рост на 4%, а во втором — падение на 22%.

В обновленном прогнозе GroupM отмечает, что по итогам 2020 года наибольшего падения следует ожидать в сегментах прессы (-46%), радио (-33%) и наружной рекламы (-23%). Отрицательная динамика в ТВ-рекламе замедляется: сегмент упадет на 5% – меньше, чем по итогам 2019 года, когда его объемы сократились на 6%. Положительную динамику продемонстрирует интернет-реклама, объем рынка которой вырастет на 2%.

9 из 15 крупнейших рекламодателей по итогам восьми месяцев 2020 года увеличили свои рекламные бюджеты, оценили в GroupM. При этом у ряда компаний рост расходов на рекламу составил от 14% до 53%. По словам Колосовой, наибольший рост присутствия по итогам восьми месяцев 2020 года показали реклама масс-медиа и категория «корма для животных». 

Ранее свою оценку объема российского рекламного рынка за 1 полугодие 2020 года опубликовала Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Из данных АКАР следовало, что рынок упал на 9%, объем рекламных бюджетов в средствах распространения составил 205-207 млрд руб. Эксперты ассоциации зафиксировали снижение показателей во всех сегментах: -9% в телевизионном, -44% в прессе, -30% в наружной рекламе, -37% в радиорекламе. Интернет-реклама пострадала меньше всего, но и там была зафиксирована отрицательная динамика на уровне -1%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных