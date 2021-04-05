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ТНТ подписал контракт с создателем фильма «Стиляги»

Канал сможет первым отбирать проекты Валерия Тодоровского для их дальнейшего производства
Мария Истомина
Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Телеканал ТНТ (принадлежит холдингу «Газпром-медиа») подписал контракт приоритетного предложения (first look deal) с Валерием Тодоровским — одним из создателей фильма «Стиляги» и сериала «Оттепель» (он выступал в качестве режиссера, соавтора сценария и сопродюсера). Таким образом ТНТ получил право первым делать предложение о производстве всех проектов, которые разрабатывает Тодоровский и его авторская группа, сообщил представитель канала.

Планируется, что проекты Тодоровского будут выходить не только в эфире ТНТ, но и на принадлежащем «Газпром-медиа» видеосервисе Premier. Часть из них уже находится работе, отметил он, отказавшись рассказать, что это за проекты. Стороны не раскрыли условия контракта.

Сейчас сериалы и шоу для ТНТ и оригинальные проекты для Premier производят преимущественно собственные продюсерские студии «Газпром-Медиа» — Comedy Club Production, Good Story Media и 1-2-3 Production. Контракт first look deal с Тодоровским — первый такой контракт ТНТ за последние годы, уточнил представитель канала.

Кроме «Стиляг» и «Оттепели», Тодоровский известен работой над такими проектами, как сериалы «Бригада» (сопродюсер) и режиссерской работе над полнометражными фильмами «Страна глухих», «Большой», «Тиски» и т.д.

В середине марта 2021 года конкурент «Газпром-медиа» — «Национальная медиа группа» (НМГ) — подписала долгосрочный контракт с известным режиссером Жорой Крыжовниковым. Он стал креативным продюсером кинопроизводственной «дочки» холдинга – «НМГ студия». В ноябре 2020 г. НМГ создала СП с кинокомпанией «Марс медиа энтертейнмент», а за год до этого — с продюсерской компанией Star Media.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных