ТНТ подписал контракт с создателем фильма «Стиляги»Канал сможет первым отбирать проекты Валерия Тодоровского для их дальнейшего производства
Телеканал ТНТ (принадлежит холдингу «Газпром-медиа») подписал контракт приоритетного предложения (first look deal) с Валерием Тодоровским — одним из создателей фильма «Стиляги» и сериала «Оттепель» (он выступал в качестве режиссера, соавтора сценария и сопродюсера). Таким образом ТНТ получил право первым делать предложение о производстве всех проектов, которые разрабатывает Тодоровский и его авторская группа, сообщил представитель канала.
Планируется, что проекты Тодоровского будут выходить не только в эфире ТНТ, но и на принадлежащем «Газпром-медиа» видеосервисе Premier. Часть из них уже находится работе, отметил он, отказавшись рассказать, что это за проекты. Стороны не раскрыли условия контракта.
Сейчас сериалы и шоу для ТНТ и оригинальные проекты для Premier производят преимущественно собственные продюсерские студии «Газпром-Медиа» — Comedy Club Production, Good Story Media и 1-2-3 Production. Контракт first look deal с Тодоровским — первый такой контракт ТНТ за последние годы, уточнил представитель канала.
Кроме «Стиляг» и «Оттепели», Тодоровский известен работой над такими проектами, как сериалы «Бригада» (сопродюсер) и режиссерской работе над полнометражными фильмами «Страна глухих», «Большой», «Тиски» и т.д.
В середине марта 2021 года конкурент «Газпром-медиа» — «Национальная медиа группа» (НМГ) — подписала долгосрочный контракт с известным режиссером Жорой Крыжовниковым. Он стал креативным продюсером кинопроизводственной «дочки» холдинга – «НМГ студия». В ноябре 2020 г. НМГ создала СП с кинокомпанией «Марс медиа энтертейнмент», а за год до этого — с продюсерской компанией Star Media.