ТНТ подписал контракт с создателем фильма «Стиляги»

Планируется, что проекты Тодоровского будут выходить не только в эфире ТНТ, но и на принадлежащем «Газпром-медиа» видеосервисе Premier. Часть из них уже находится работе, отметил он, отказавшись рассказать, что это за проекты. Стороны не раскрыли условия контракта.