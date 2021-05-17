Бренды начали тратить больше на телерекламу

В январе – марте международные бренды впервые разместили меньше телевизионной рекламы, чем российские рекламодатели, сообщили «Ведомостям» в НРА. По оценке альянса, доля российских брендов составила 55% в денежном выражении. Быстрее других на федеральном ТВ росла реклама категории «электронная коммерция» – плюс 89%. На 74% увеличилась реклама молочной продукции, рост в категориях «досуг и развлечения» и «предприятия общественного питания / доставка» составил 41 и 38% соответственно. В селлере «Эверест» подтверждают повышенный интересе к ТВ-рекламе со стороны интернет-бизнеса. По словам гендиректора компании Каролины Соколовой, в I квартале на каналах селлера бюджеты онлайн-видеосервисов выросли в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мобильных приложений – в 3,6 раза, интернет-магазинов – на 78%, сайтов объявлений – на 36%.