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Бренды начали тратить больше на телерекламу

Национальный рекламный альянс говорит о ее 5%-ном росте в I квартале 2021 года
Тимур Бордюг
Максим Стулов / Ведомости

В I квартале 2021 г. российский рынок ТВ-рекламы вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Национального рекламного альянса (НРА, главный продавец телерекламы в стране). Объем продаж в абсолютных цифрах альянс не раскрывает. 5%-ный рост заместитель гендиректора НРА по продажам Елена Лобачева называет «динамичным восстановлением». Ранее в НРА прогнозировали, что в январе 2021 г. рост телерекламного сегмента может составить 6–7%.

В январе – марте международные бренды впервые разместили меньше телевизионной рекламы, чем российские рекламодатели, сообщили «Ведомостям» в НРА. По оценке альянса, доля российских брендов составила 55% в денежном выражении. Быстрее других на федеральном ТВ росла реклама категории «электронная коммерция» – плюс 89%. На 74% увеличилась реклама молочной продукции, рост в категориях «досуг и развлечения» и «предприятия общественного питания / доставка» составил 41 и 38% соответственно. В селлере «Эверест» подтверждают повышенный интересе к ТВ-рекламе со стороны интернет-бизнеса. По словам гендиректора компании Каролины Соколовой, в I квартале на каналах селлера бюджеты онлайн-видеосервисов выросли в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мобильных приложений – в 3,6 раза, интернет-магазинов – на 78%, сайтов объявлений – на 36%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных