Бренды начали тратить больше на телерекламу

Бренды начали тратить больше на телерекламуНациональный рекламный альянс говорит о ее 5%-ном росте в I квартале 2021 года
В I квартале 2021 г. российский рынок ТВ-рекламы вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Национального рекламного альянса (НРА, главный продавец телерекламы в стране). Объем продаж в абсолютных цифрах альянс не раскрывает. 5%-ный рост заместитель гендиректора НРА по продажам Елена Лобачева называет «динамичным восстановлением». Ранее в НРА прогнозировали, что в январе 2021 г. рост телерекламного сегмента может составить 6–7%.
В январе – марте международные бренды впервые разместили меньше телевизионной рекламы, чем российские рекламодатели, сообщили «Ведомостям» в НРА. По оценке альянса, доля российских брендов составила 55% в денежном выражении. Быстрее других на федеральном ТВ росла реклама категории «электронная коммерция» – плюс 89%. На 74% увеличилась реклама молочной продукции, рост в категориях «досуг и развлечения» и «предприятия общественного питания / доставка» составил 41 и 38% соответственно. В селлере «Эверест» подтверждают повышенный интересе к ТВ-рекламе со стороны интернет-бизнеса. По словам гендиректора компании Каролины Соколовой, в I квартале на каналах селлера бюджеты онлайн-видеосервисов выросли в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мобильных приложений – в 3,6 раза, интернет-магазинов – на 78%, сайтов объявлений – на 36%.