В Госдуме предложили создать единую систему измерения аудитории Рунета

Необходимость в таких измерениях, как предполагали собеседники «Ведомостей», связана с рядом факторов. В частности, она нужна властям для учета показов российского профессионального видеоконтента в интернете, мониторинга показов интернет-рекламы для целей налогообложения. Также, как считают они, государство таким образом хочет разобраться в том, какой контент смотрят россияне в сети и какие интернет-площадки оказывают наибольшее влияние на формирование общественного мнения. Однако до внесения законопроекта тогда дело так и не дошло.