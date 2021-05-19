В Госдуме предложили создать единую систему измерения аудитории Рунета

В Госдуме предложили создать единую систему измерения аудитории РунетаСоответствующий законопроект внес в нижнюю палату парламента депутат Антон Горелкин
Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Антон Горелкин внес в нижнюю палату парламента законопроект о проведении обязательных измерений аудитории в интернете, сообщил «Ведомостям» сам парламентарий. «Ведомости» ознакомились с текстом поправок в законы «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Законопроектом, в частности, предлагается провести в срок до 1 августа 2021 года отбор организации, уполномоченной для проведения измерения аудитории в интернете по аналогии с измерениями на телевидении (сейчас единым телеизмерителем является исследовательская компания Mediascope). Предполагается, что отбирать организацию будет Роскомнадзор. Законопроект предполагает формирование Роскомнадзором на основании предложений специальной комиссии реестра ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию.
«Исследования объема аудитории будут проводиться на основании методик, утверждаемых Роскомнадзором. При этом перечень и порядок предоставления данных, получаемых уполномоченной организацией устанавливаются правительством», — указано в законопроекте.
Владельцы информационных ресурсов, аудитория которых подлежит исследованию, должны обеспечить уполномоченной организации возможность проведения исследований, указано в тексте документа. Речь идет об аудитории телеканалов в интернете, сетевых изданий, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов и иных информационных ресурсов в сети, уточняется в пояснительной записке. Исследование будет проводиться «путем установки используемой уполномоченной организацией программы для электронных вычислительных машин, и (или) путем предоставления уполномоченной организации данных, необходимых для проведения исследований».
При этом в законопроекте содержится запрет для уполномоченной организации использовать данные, полученные от владельцев ресурсов, иначе чем в целях проведения исследований объема аудитории. «В том числе она не вправе будет осуществлять распространение рекламы, а также выступать в качестве представителя или посредника рекламораспространителя», — говорится в законопроекте.
Российские власти задумались о создании единой системы измерения аудитории в интернете несколько лет назад. Осенью 2019 г. сотрудники администрации президента и чиновники профильных ведомств обсуждали инициативу с представителями медиакомпаний, рассказывали тогда собеседники «Ведомостей» в самих ведомствах и компаниях.
Необходимость в таких измерениях, как предполагали собеседники «Ведомостей», связана с рядом факторов. В частности, она нужна властям для учета показов российского профессионального видеоконтента в интернете, мониторинга показов интернет-рекламы для целей налогообложения. Также, как считают они, государство таким образом хочет разобраться в том, какой контент смотрят россияне в сети и какие интернет-площадки оказывают наибольшее влияние на формирование общественного мнения. Однако до внесения законопроекта тогда дело так и не дошло.
Развитие цифровой экономики осложняется, в числе прочего, проблемой достоверности и прозрачности данных, и актуальность принятия такого закона обусловлена общественной значимостью применения данных, получаемых в результате таких исследований, следует из пояснительной записки к нему.
«В настоящее время существует множество платформ с разными системами измерения, однако метрики и статистики различных площадок несопоставимы друг с другом и отличаются у разных поставщиков информации. В результате невозможно сравнение показателей об аудитории в сети «Интернет» и их корректное сопоставление и анализ данной аудитории с аудиторией телевидения», — говорится в пояснительной записке.
Реализация этих положений, как указано в пояснительной записке, создаст возможность для проведения кроссмедийных исследований аудитории аудиовизуальных произведений и иной информации, распространяемой в интернете, а также позволит обеспечить сопоставимость получаемых данных.
Единый измеритель аудитории в интернете – давно назревшая необходимость, которая позволит государству и рынку получать более четкую информацию о просмотре контента, в том числе профессионального, в сети, уверен Антон Горелкин.
«Сейчас заинтересованные стороны получают разрозненную отчетность об аудитории из различных источников, — говорит депутат. — Но из отдельных отчетов никто не видит единую картину аудитории интернет-площадок. В это же время и государству, и участникам медиа-рекламного рынка нужна общая цифра по аудитории – сколько человек проконтактировало с тем или иным контентом в сети. Понятная всему рынку цифра. Единый измеритель для этого и нужен».
Кроме того, как считает Горелкин, такой подход также позволит решить дополнительные задачи, стоящие перед индустрией и государством — помочь контролировать распространение профессионального видеоконтента в интернете и бороться с пиратством.