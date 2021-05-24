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«Газпром-медиа» займется производством мультфильмов

Холдинг приобрел 70% в компании – создателе анимационного сериала «Дракоша Тоша»
Тимур Бордюг Мария Истомина
Кадр из мультфильма «Дракоша Тоша» /«Тойрой медиа»

«Газпром-медиа» (ГПМ) стала основным владельцем анимационной студии «Тойрой медиа» – создателя и дистрибутора сериала «Дракоша Тоша», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Дочерней компании холдинга, ООО «ГПМ КИТ», с 21 мая принадлежит 70% юрлица студии – ООО «Тойрой медиа», 29% – у ООО «СК формула» (ее единственный владелец и гендиректор – Алексей Болоболкин), еще 1% – у самой «Тойрой медиа». Ранее 19% в «Тойрой медиа» владел писатель Олег Резепкин (автор книг и сериала о Дракоше Тоше, творческий псевдоним – Олег Рой), но накануне сделки он вышел из капитала компании.

В периметр сделки вошли эксклюзивные права на анимационные проекты, над которыми уже работает команда «Тойрой медиа», в том числе на анимационный бренд «Дракоша Тоша», рассказал представитель ГПМ. Речь идет о правах на концепцию, персонажей и сценарии новых проектов, уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных