«Газпром-медиа» займется производством мультфильмов

«Газпром-медиа» (ГПМ) стала основным владельцем анимационной студии «Тойрой медиа» – создателя и дистрибутора сериала «Дракоша Тоша», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Дочерней компании холдинга, ООО «ГПМ КИТ», с 21 мая принадлежит 70% юрлица студии – ООО «Тойрой медиа», 29% – у ООО «СК формула» (ее единственный владелец и гендиректор – Алексей Болоболкин), еще 1% – у самой «Тойрой медиа». Ранее 19% в «Тойрой медиа» владел писатель Олег Резепкин (автор книг и сериала о Дракоше Тоше, творческий псевдоним – Олег Рой), но накануне сделки он вышел из капитала компании.