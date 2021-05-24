«Газпром-медиа» займется производством мультфильмов

«Газпром-медиа» займется производством мультфильмовХолдинг приобрел 70% в компании – создателе анимационного сериала «Дракоша Тоша»
«Газпром-медиа» (ГПМ) стала основным владельцем анимационной студии «Тойрой медиа» – создателя и дистрибутора сериала «Дракоша Тоша», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Дочерней компании холдинга, ООО «ГПМ КИТ», с 21 мая принадлежит 70% юрлица студии – ООО «Тойрой медиа», 29% – у ООО «СК формула» (ее единственный владелец и гендиректор – Алексей Болоболкин), еще 1% – у самой «Тойрой медиа». Ранее 19% в «Тойрой медиа» владел писатель Олег Резепкин (автор книг и сериала о Дракоше Тоше, творческий псевдоним – Олег Рой), но накануне сделки он вышел из капитала компании.
В периметр сделки вошли эксклюзивные права на анимационные проекты, над которыми уже работает команда «Тойрой медиа», в том числе на анимационный бренд «Дракоша Тоша», рассказал представитель ГПМ. Речь идет о правах на концепцию, персонажей и сценарии новых проектов, уточнил он.