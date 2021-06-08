«Среда» будет снимать сериалы только для ivi

Крупнейший в России онлайн-кинотеатр ivi и продюсерская компания «Среда» заключили договор об эксклюзивном партнерстве, сообщили «Ведомостям» представители обеих компаний. Контракт начнет действовать в 2022 г. На протяжении трех лет «Среда» будет производить для ivi восемь проектов в год разного жанра, хронометража и серийности. Эксклюзив, как уточнили стороны, будет распространяться не только на видеосервисы, но и на телеканалы. Других подробностей соглашения стороны не раскрыли.