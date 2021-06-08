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«Среда» будет снимать сериалы только для ivi

Основанная Александром Цекало продюсерская компания подписала трехлетний контракт с крупнейшим в России видеосервисом
Мария Истомина
Эксклюзивное соглашение с ivi даст «Среде» возможность оптимизировать работу /Максим Стулов / Ведомости

Крупнейший в России онлайн-кинотеатр ivi и продюсерская компания «Среда» заключили договор об эксклюзивном партнерстве, сообщили «Ведомостям» представители обеих компаний. Контракт начнет действовать в 2022 г. На протяжении трех лет «Среда» будет производить для ivi восемь проектов в год разного жанра, хронометража и серийности. Эксклюзив, как уточнили стороны, будет распространяться не только на видеосервисы, но и на телеканалы. Других подробностей соглашения стороны не раскрыли.

Продюсерская компания «Среда» основана Александром Цекало в 2008 г. Он является ее основным владельцем, контролирующим 70% в ООО «Продюсерская компания «Среда». Еще 30% принадлежат генпродюсеру «Среды» Ивану Самохвалову, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Выручка ООО в 2020 г. составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль – 132,8 млн руб. Выручка по группе компаний «Среда» за указанный период составила 1,9 млрд руб., уточнил Самохвалов. Объем прибыли он не раскрыл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных