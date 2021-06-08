«Среда» будет снимать сериалы только для ivi

«Среда» будет снимать сериалы только для iviОснованная Александром Цекало продюсерская компания подписала трехлетний контракт с крупнейшим в России видеосервисом
Крупнейший в России онлайн-кинотеатр ivi и продюсерская компания «Среда» заключили договор об эксклюзивном партнерстве, сообщили «Ведомостям» представители обеих компаний. Контракт начнет действовать в 2022 г. На протяжении трех лет «Среда» будет производить для ivi восемь проектов в год разного жанра, хронометража и серийности. Эксклюзив, как уточнили стороны, будет распространяться не только на видеосервисы, но и на телеканалы. Других подробностей соглашения стороны не раскрыли.
Продюсерская компания «Среда» основана Александром Цекало в 2008 г. Он является ее основным владельцем, контролирующим 70% в ООО «Продюсерская компания «Среда». Еще 30% принадлежат генпродюсеру «Среды» Ивану Самохвалову, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Выручка ООО в 2020 г. составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль – 132,8 млн руб. Выручка по группе компаний «Среда» за указанный период составила 1,9 млрд руб., уточнил Самохвалов. Объем прибыли он не раскрыл.