Видеосервис Tvzavr прекратил свою работу

Видеосервис Tvzavr прекратил свою работуДо 2020 года онлайн-кинотеатр входил в число крупнейших на российском рынке
Онлайн-кинотеатр Tvzavr больше не доступен пользователям, сайт выдает внутреннюю ошибку сервера. Собеседник, близкий к руководству Tvzavr, сообщил «Ведомостям», что возможной причиной могло стать отключение компании от сетевой инфраструктуры за неуплату. Речь идет о «Мегафоне», отметил он. «МегаФон» никаких отключений tvzavr не производил, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе оператора.
Сервис был основан в 2010 г. частными инвесторами, и практически с самого основания работал в России, Украине, Белоруссии. На СНГ, как следует из отчета исследовательской компании «ТМТ Консалтинг» приходилось 10% выручки, которая в 2020 г. составила 0,91 млрд руб. (данным в исследовании приводятся со ссылкой на компанию).
С декабря 2019 г. основным владельцем (99%) юрлица видеосервиса — ООО «Тивизаврв» — является Руслан Кафтанатий, еще 1% у Александра Павлова.
В последние годы рыночная доля онлайн-кинотеатра снижалась. До 2020 г. «ТМТ Консалтинг» в своих обзорах выделяла его как отдельного игрока, к таковым аналитики этой исследовательской компании относят видеосервисы с рыночной долей от 5%. По итогам прошлого года доля Tvzavr снизилась до 3,3%, и его доходы были учтены в графе «Прочие».
Кафтанатий искал покупателя на видеосервис весь 2020 год, знают два топ-менеджера телекоммуникационных компаний. Это подтверждает и собеседник «Ведомостей», близкий к Tvzavr. Актив Кафтанатий планировал продать за 1 млрд руб., что примерно равно одной годовой выручке Tvzavr: в 2019 г. она, по его собственным данным, составила 950 млн руб. Большая часть выручки приходится на доходы от рекламы, продажей которой с 2013 г. на основании бессрочного эксклюзивного договора занимался селлер IMHO (входит в компанию НСК, технологического партнера Национального рекламного альянса). В наибольшей степени у владельца tvzavr продвинулись переговоры с компанией «Триколор», но сделкой они не завершились, знают собеседники «Ведомостей».
C Tvzavr судятся партнеры, следует из базы «Электронное правосудие». В общей сложности в 2020 г. и с начала 2021 г. к «Тивизавр» было подано восемь исков на общую сумму порядка 110 млн руб. 21 апреля Арбтитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление одного из кредиторов о признании «Тивизавр» банкротом. Первое заседание назначено на 15 июня.
У Tvzavr на начало 2021 г. была сформирована задолженность и перед рядом сотрудников, многие из которых тогда покинули эту компанию, рассказывали ранее «Ведомостям» три бывших сотрудника Tvzavr. Один из сотрудников в беседе с «Ведомостями» уточнил, что компания расплатилась по долгам. В частности, после ухода сотрудников свое существование фактически прекратил коммерческий отдел. В марте обслуживание всех рекламных контрактов взяла на себя компания Adcamp, рассказывали тогда «Ведомостям» сами компании.
Генеральный директор Adcamp Сергей Бирюков рассказал «Ведомостям», что компания прекратила сотрудничество с Tvzavr.
«Нами был выработан четкий план по реструктуризации как технических, так и трудовых процессов, но, к сожалению, компания “Тивизавр” не успела перестроиться в заявленные сроки. Мы подошли к точке невозврата и перестали с ними работать», — заявил Бирюков.
Кафтанатий на момент публикации не ответил на звонок «Ведомостей».