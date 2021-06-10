Видеосервис Tvzavr прекратил свою работу

Кафтанатий искал покупателя на видеосервис весь 2020 год, знают два топ-менеджера телекоммуникационных компаний. Это подтверждает и собеседник «Ведомостей», близкий к Tvzavr. Актив Кафтанатий планировал продать за 1 млрд руб., что примерно равно одной годовой выручке Tvzavr: в 2019 г. она, по его собственным данным, составила 950 млн руб. Большая часть выручки приходится на доходы от рекламы, продажей которой с 2013 г. на основании бессрочного эксклюзивного договора занимался селлер IMHO (входит в компанию НСК, технологического партнера Национального рекламного альянса). В наибольшей степени у владельца tvzavr продвинулись переговоры с компанией «Триколор», но сделкой они не завершились, знают собеседники «Ведомостей».