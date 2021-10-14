Русская медиагруппа выходит в кинопрокат

Русская медиагруппа выходит в кинопрокатВладелец радиостанций Maximum и «Русское радио» договорился с крупными киносетями о показах концертов популярных групп
Медиахолдинг «Русская медиагруппа» (РМГ, управляет радиостанциями Maximum, «Русское радио», Monte Carlo, «Хит FM», DFM, а также телеканалом Ru.TV) запускает проект по показу концертов известных групп в кинотеатрах, рассказал «Ведомостям» управляющий директор холдинга Дмитрий Медников. Всего в ближайший год в кинопрокат планируется выпустить от 8 до 12 концертов. О росписи показов концертов уже есть договоренности с крупнейшими киносетями страны – объединенной киносетью «Синема парка» и «Формулы кино», «Каро», «Киномаксом» и др., добавил он.
Первым в кинопрокат 14 октября выйдет концерт Road to Revolution группы Linkin Park. В ближайших планах организация показов выступлений и других исполнителей, которые сейчас находятся в ротации радиостанции Maximum, – Rammstein, Metallica, U2, Muse. Road to Revolution уже стоит в репертуаре указанных Медниковым киносетей, убедился корреспондент «Ведомостей».