Русская медиагруппа выходит в кинопрокат

Медиахолдинг «Русская медиагруппа» (РМГ, управляет радиостанциями Maximum, «Русское радио», Monte Carlo, «Хит FM», DFM, а также телеканалом Ru.TV) запускает проект по показу концертов известных групп в кинотеатрах, рассказал «Ведомостям» управляющий директор холдинга Дмитрий Медников. Всего в ближайший год в кинопрокат планируется выпустить от 8 до 12 концертов. О росписи показов концертов уже есть договоренности с крупнейшими киносетями страны – объединенной киносетью «Синема парка» и «Формулы кино», «Каро», «Киномаксом» и др., добавил он.