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Русская медиагруппа выходит в кинопрокат

Владелец радиостанций Maximum и «Русское радио» договорился с крупными киносетями о показах концертов популярных групп
Мария Истомина
Первым в кинопрокат 14 октября выйдет концерт Road to Revolution группы Linkin Park / Splinter Films Ltd.

Медиахолдинг «Русская медиагруппа» (РМГ, управляет радиостанциями Maximum, «Русское радио», Monte Carlo, «Хит FM», DFM, а также телеканалом Ru.TV) запускает проект по показу концертов известных групп в кинотеатрах, рассказал «Ведомостям» управляющий директор холдинга Дмитрий Медников. Всего в ближайший год в кинопрокат планируется выпустить от 8 до 12 концертов. О росписи показов концертов уже есть договоренности с крупнейшими киносетями страны – объединенной киносетью «Синема парка» и «Формулы кино», «Каро», «Киномаксом» и др., добавил он.

Первым в кинопрокат 14 октября выйдет концерт Road to Revolution группы Linkin Park. В ближайших планах организация показов выступлений и других исполнителей, которые сейчас находятся в ротации радиостанции Maximum, – Rammstein, Metallica, U2, Muse. Road to Revolution уже стоит в репертуаре указанных Медниковым киносетей, убедился корреспондент «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных