Корпорации Google вручили протокол с перспективой штрафа в 10% выручки

Таким образом, с учетом рекламных и нерекламных доходов выручка Google в России в 2020 г. по меньшей мере могла составить около 135 млрд руб. Эту оценку в разговоре с «Ведомостями» подтвердил рекламный менеджер банка из топ-20. «В этом году, скорее всего, их выручка в рекламе будет больше. Просто в этом году все рекламные расходы растут. А значит, выручка у них тоже должна расти», – сообщил собеседник газеты.