Корпорации Google вручили протокол с перспективой штрафа в 10% выручки

Корпорации Google вручили протокол с перспективой штрафа в 10% выручкиШтраф может составить не менее 13 млрд рублей
Роскомнадзор вручил представителям Google протокол о штрафе за повторное неудаление запрещенной информации, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. Штраф по этому протоколу определит суд, но максимальный размер взыскания может составить до 10% выручки компании в России.
«Роскомнадзор 27 октября составил административный протокол в отношении американской IT-компании Google LLC за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ)», – сообщила пресс-служба Роскомнадзора, отметив, что по этому нарушению российское законодательство предусматривает штраф до 1/10 размера выручки компании.
Как следует из сообщения регулятора, претензии российских властей касаются размещения запрещенной информации на видеохостинге YouTube, который «систематически не выполняет требования по удалению материалов, содержащих запрещенную в РФ информацию».
«Всего на данный момент YouTube не удалил свыше 2400 опасных для граждан России противоправных материалов», – добавили в пресс-службе Роскомнадзора. Среди таких материалов отмечаются публикации, пропагандирующие взгляды экстремистов, разжигающих религиозную рознь, а также «зацепинг» и «руфинг» как «пропагандирующих индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних». Также к таким запрещенным материалам регулятор отнес «недостоверную общественно значимую информацию, связанную с отрицанием опасности COVID-19, а также ложную информацию о природных и техногенных катастрофах» и ряд других сведений, включая способы употребления наркотиков и призывы к детям к участию в несогласованных акциях.
Всего с начала года за неудаление запрещенного контента в отношении компании Google LLC составлено 16 протоколов об административных нарушениях по ст. 13.41 КоАП РФ. Компания привлечена к административной ответственности на 32,5 млн руб., добавили в пресс-службе Роскомнадзора.
Роскомнадзор анонсировал крупные штрафы для зарубежных компаний за несоблюдение российского законодательства с начала осени. Ранее аналогичный протокол был составлен в отношении Facebook. Но о направлении того протокола в суд пока не сообщалось.
Сколько зарабатывает Google?
Как утверждают два собеседника «Ведомостей» в крупных рекламных группах, все продажи рекламы в России корпорация осуществляет через российское юрлицо «Гугл». По данным СПАРК, эта компания в 2020 г. заработала около 85 млрд руб. Источник, знакомый со структурой доходов Google в России, рассказал газете, что нерекламую выручку корпорации генерируют шесть зарубежных компаний: Google Commerce, Google Voice, Google Cloud Emea, ITA Software Technologies, Charleston Road Registry и Chronicle Security Ireland. Все вместе они зарабатывают порядка 50 млрд руб. в России, оценивает он, подчеркивая, что основную часть доходов из них получает именно Google Commerce.
Таким образом, с учетом рекламных и нерекламных доходов выручка Google в России в 2020 г. по меньшей мере могла составить около 135 млрд руб. Эту оценку в разговоре с «Ведомостями» подтвердил рекламный менеджер банка из топ-20. «В этом году, скорее всего, их выручка в рекламе будет больше. Просто в этом году все рекламные расходы растут. А значит, выручка у них тоже должна расти», – сообщил собеседник газеты.
В пресс-службе Google не ответили запрос о размере выручки корпорации в России.
С такой оценкой согласен и главный аналитик РАЭК Карен Казарян. Общий объем российского рынка интернет-рекламы в 2020 г. составил 253 млрд руб., и, по его словам, Google занимает на этом рынке примерно треть. «Следовательно, справедливо предполагать, что его рекламная выручка составляет порядка 85 млрд руб. А нерекламные доходы Google – это в основном доля от продаж в магазине приложений, всякие пользовательские подписки и облака – это все можно оценить в 50 млрд руб., в лучшем случае – 70 млрд руб. в год», – отметил эксперт.