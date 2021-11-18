Наружная реклама показала лучший результат с 2015 года

В целом рынок рекламы во всех средах ее распространения по итогам девяти месяцев 2021 г. вырос до 394–396 млрд руб., отмечают в АКАР. К аналогичному периоду 2019 г. рост составил 15%, 2020 г. – 25%. Львиная доля от этой суммы пришлась на сегмент интернет-рекламы – его объем эксперты оценили в 214–216 млрд руб. при росте на четверть по отношению и к 2019 г., и к 2020-му. Доходы телевидения за этот же период составили 133–134 млрд руб., рост показателя – на 11% к аналогичному периоду 2019 г. и на 20% – к январю – сентябрю 2020 г., следует из данных АКАР.