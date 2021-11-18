Наружная реклама показала лучший результат с 2015 года

Наружная реклама показала лучший результат с 2015 годаСегмент растет исключительно за счет новых цифровых носителей
Российский рынок наружной рекламы по итогам девяти месяцев 2021 г. вырос на 7% к аналогичному периоду допандемийного 2019 г. — до 27–27,4 млрд руб., отмечается в исследовании АКАР по объемам рынка рекламы. Рост в 7% в сегменте наружной рекламы наблюдался в 2016–2017 гг., следует из данных ассоциации. По отношению к данным за девять месяцев 2020 г. рынок наружки вырос на 43%.
В целом рынок рекламы во всех средах ее распространения по итогам девяти месяцев 2021 г. вырос до 394–396 млрд руб., отмечают в АКАР. К аналогичному периоду 2019 г. рост составил 15%, 2020 г. – 25%. Львиная доля от этой суммы пришлась на сегмент интернет-рекламы – его объем эксперты оценили в 214–216 млрд руб. при росте на четверть по отношению и к 2019 г., и к 2020-му. Доходы телевидения за этот же период составили 133–134 млрд руб., рост показателя – на 11% к аналогичному периоду 2019 г. и на 20% – к январю – сентябрю 2020 г., следует из данных АКАР.
Сегменты радио и рекламы в печатных СМИ показали снижение на 13% (до 9,6–9,7 млрд руб.) и 47% (до 5,6–5,7 млрд руб.) соответственно по отношению к январю – сентябрю 2019 г. «После тяжелого 2020 г. российская рекламная индустрия не только восстановилась, но и, продолжая уверенный рост, вышла на новые максимальные объемы за всю свою историю», – прокомментировал данные АКАР ее вице-президент Сергей Веселов.
Своим ростом сегмент наружной рекламы обязан развитию диджитальной рекламы, говорит Веселов. «Если цифровая наружная реклама уже почти в полтора раза увеличила объем привлеченных рекламных бюджетов по сравнению с 2019 г., то традиционные билборды пока все еще в значительном минусе», – отметил он. По словам Веселова, наружная реклама в отличие от остальных подсегментов out-of-home рекламы уже сейчас заметно превысила допандемийный уровень.
Последние годы рынок наружной рекламы стагнировал, с 2015 г. выручка по итогам девяти месяцев каждого года не превышала 24–26 млрд руб., а в 2020-м и вовсе обвалилась на уровень в 18–19 млрд руб., оценивает АКАР. В 2021 г. за счет роста спроса на новые цифровые носители объем рынка по итогам девяти месяцев превысил 27 млрд руб. Пиковым для рынка был 2014 г., когда его объем по итогам девяти месяцев составлял 32,2–32,4 млрд руб.