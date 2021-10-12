Главный продавец телерекламы зафиксировал рекордный рост рынка за последние 5 лет
Российский рынок телерекламы вырастет на 14-15% по отношению к показателям прошлого года, заявил на отраслевой конференции «День бренда» Алексей Толстоган, глава крупнейшего в стране продавца телерекламы — Национального рекламного альянса. Это делает 2021 г. «лучшим годом в рублях» за всю историю существования созданного в 2016 г. НРА, подчеркнул топ-менеджер.
«Этот год телевизионный рекламный рынок, мы ожидаем, что пройдет в районе плюс 14-15% по отношению к 2020 г. Соответственно, это будет рост и к 2019 г. и, судя по всему, это будет рост даже к 2018 г.», – объявил Алексей Толстоган, подчеркнув, что 2021 г. для телевизионного рекламного рынка «будет лучшим в рублях за все 5 лет существования Национального рекламного альянса».
В то же время он подчеркнул, что эти показатели не позволяют «говорить о позитивной ситуации» в стране, поскольку, несмотря на то что в России не объявлено тотального локдауна, заболеваемость и смертность от коронавируса остаются очень высокими и ситуацию на рынке рекламы скорее можно назвать «достаточно сложной».
«При этом есть некие позитивные вещи в экономике, которые дают нам некий краткосрочный оптимизм, если мы говорим про 2022 г.», – продолжил глава НРА. Он отметил, что речь идет о ценах на нефть и газ, а также о росте ВВП. «А мы знаем, что телерекламный рынок сразу рефлектит на ВВП. Поэтому очень позитивным в рублях будет 2022 г.», – подчеркнул Толстоган, добавив, что альянс видит высокий спрос рекламодателей на телевизионную рекламу: НРА уже заключил большое количество сделок на 2022 г., также большое количество годовых сделок находятся в проработке. Из 50 крупнейших рекламодателей контракты на рекламу в 2022 г. заключены уже с 15 брендами, резюмировал он.
Озвученный в начале октября прогноз превышает те данные, о которых Толстоган говорил в конце августа. На тот момент рост по отношению к показателям прошлого года рост составлял 12-13%, отмечал он.
«Восстановление происходит быстрее, чем ожидали мы и другие эксперты. Если бы мы знали заранее, что выйдем на такую динамику, многое спланировали бы по-другому», – сообщал глава НРА в интервью «Коммерсанту».
Он пояснял, что цены на телерекламу растут как из-за большого спроса на этот способ продвижения товаров при ограничении рекламы объемом 12 мин. в час, так и из-за общей инфляции.
12 октября Минэкономразвития скорректировало прогноз по инфляции в России на 1,6 процентного пункта — с 5,8 до 7,4%. Основной причиной корректировки прогноза стало ускорение продовольственной инфляции.
«Национальный рекламный альянс» продает рекламу на крупнейших в стране эфирных телеканалах. Селлер был создан в 2016 г., совладельцами альянса являются «Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа». Каждому из телехолдингов принадлежит по 25% компании.
За первое полугодие 2021 г. весь рекламный рынок в России вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом кризисного 2020 г. и на 13% — с доковидным 2019 г., составив 255 млрд руб., сообщала в августе Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). По ее данным, сегмент телерекламы является вторым по величине после интернет-рекламы и составляет порядка 88,5-89,5 млрд руб. Рост рынка телерекламы первого полугодия 2021 г. ассоциация фиксировала на уровне 20% к прошлому году. «На телевидение и интернет по-прежнему приходится почти 90% всех рекламных бюджетов в стране, и, скорее всего, этот тренд продолжит усиливаться и в дальнейшем», – отмечал тогда Сергей Веселов, первый вице-президент АКАР.