Главный продавец телерекламы зафиксировал рекордный рост рынка за последние 5 лет

«При этом есть некие позитивные вещи в экономике, которые дают нам некий краткосрочный оптимизм, если мы говорим про 2022 г.», – продолжил глава НРА. Он отметил, что речь идет о ценах на нефть и газ, а также о росте ВВП. «А мы знаем, что телерекламный рынок сразу рефлектит на ВВП. Поэтому очень позитивным в рублях будет 2022 г.», – подчеркнул Толстоган, добавив, что альянс видит высокий спрос рекламодателей на телевизионную рекламу: НРА уже заключил большое количество сделок на 2022 г., также большое количество годовых сделок находятся в проработке. Из 50 крупнейших рекламодателей контракты на рекламу в 2022 г. заключены уже с 15 брендами, резюмировал он.