Российский рекламный рынок вырос на четверть

«На телевидение и интернет по-прежнему приходится почти 90% всех рекламных бюджетов в стране, и, скорее всего, этот тренд продолжит усиливаться и в дальнейшем», – отмечает Сергей Веселов, первый вице-президент АКАР. По его словам, наиболее активно за 2021 г. росли именно те сегменты, которые показали самое большое падение в 2020 г. Веселов также добавил, что, по оценке АКАР, на долю цифровой составляющей в наружной рекламе сегодня приходится порядка трети всех бюджетов по рынку всей страны и уже более половины по московскому.