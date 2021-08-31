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Российский рекламный рынок вырос на четверть

Самым крупным стал рынок интернет-рекламы
Мария Истомина
Максим Стулов / Ведомости

Российский рекламный рынок за первое полугодие 2021 г. вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом кризисного 2020 г. и на 13% с доковидным 2019 г., составив 255 млрд руб. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Ассоциации коммуникационных агентств России.

Самый большой рост – на 42% – зафиксирован в сегменте наружной рекламы, почти до 18 млрд руб. Но по сравнению с январем-июнем 2019 г. рост составил 5%. 

Самым крупным стал рынок интернет-рекламы – он вырос на 27% до 136-138 млрд руб., это больше половины всех рекламных доходов в стране. На телерекламу пришлось 88,5-89,5 млрд руб. Этот сегмент вырос на 20% по сравнению с январем-июнем 2020 г. и на 9% к аналогичному периоду 2019. На треть вырос рынок радиорекламы – до 6 млрд руб.

Реклама в сегменте печатной прессы обрушилась вдвое по сравнению с доковидным 2019 г., когда доходы от рекламы журналов и газет в первом полугодии были почти 5 млрд руб. и 3 млрд руб. соответственно. В первом полугодии 2021 г. они заработали 2,5-2,6 млрд руб. и 1,2-1,3 млрд руб. соответственно. По сравнению с показателями 2020 г. реклама в печати сократилась на 12% в журналах и на 4% в газетах. 

Впервые АКАР озвучила итоги диджитальной наружной рекламы – этот сегмент вырос на 54% и 42% по сравнению с аналогичными периодами 2020-го и 2019 гг., составив 6,1-6,2 млрд руб. 

«На телевидение и интернет по-прежнему приходится почти 90% всех рекламных бюджетов в стране, и, скорее всего, этот тренд продолжит усиливаться и в дальнейшем», – отмечает Сергей Веселов, первый вице-президент АКАР. По его словам, наиболее активно за 2021 г. росли именно те сегменты, которые показали самое большое падение в 2020 г. Веселов также добавил, что, по оценке АКАР, на долю цифровой составляющей в наружной рекламе сегодня приходится порядка трети всех бюджетов по рынку всей страны и уже более половины по московскому.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных