Российский рекламный рынок вырос на четверть

Российский рекламный рынок вырос на четвертьСамым крупным стал рынок интернет-рекламы
Российский рекламный рынок за первое полугодие 2021 г. вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом кризисного 2020 г. и на 13% с доковидным 2019 г., составив 255 млрд руб. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Ассоциации коммуникационных агентств России.
Самый большой рост – на 42% – зафиксирован в сегменте наружной рекламы, почти до 18 млрд руб. Но по сравнению с январем-июнем 2019 г. рост составил 5%.
Самым крупным стал рынок интернет-рекламы – он вырос на 27% до 136-138 млрд руб., это больше половины всех рекламных доходов в стране. На телерекламу пришлось 88,5-89,5 млрд руб. Этот сегмент вырос на 20% по сравнению с январем-июнем 2020 г. и на 9% к аналогичному периоду 2019. На треть вырос рынок радиорекламы – до 6 млрд руб.
Реклама в сегменте печатной прессы обрушилась вдвое по сравнению с доковидным 2019 г., когда доходы от рекламы журналов и газет в первом полугодии были почти 5 млрд руб. и 3 млрд руб. соответственно. В первом полугодии 2021 г. они заработали 2,5-2,6 млрд руб. и 1,2-1,3 млрд руб. соответственно. По сравнению с показателями 2020 г. реклама в печати сократилась на 12% в журналах и на 4% в газетах.
Впервые АКАР озвучила итоги диджитальной наружной рекламы – этот сегмент вырос на 54% и 42% по сравнению с аналогичными периодами 2020-го и 2019 гг., составив 6,1-6,2 млрд руб.
«На телевидение и интернет по-прежнему приходится почти 90% всех рекламных бюджетов в стране, и, скорее всего, этот тренд продолжит усиливаться и в дальнейшем», – отмечает Сергей Веселов, первый вице-президент АКАР. По его словам, наиболее активно за 2021 г. росли именно те сегменты, которые показали самое большое падение в 2020 г. Веселов также добавил, что, по оценке АКАР, на долю цифровой составляющей в наружной рекламе сегодня приходится порядка трети всех бюджетов по рынку всей страны и уже более половины по московскому.