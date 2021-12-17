Юристы оценили возможность блокировки Youtube в России

Юристы оценили возможность блокировки Youtube в РоссииРоскомнадзору нужно доказать, что из-за блокировки RT в Германии пострадали пользователи из России
Российские власти юридически обладают возможностью заблокировать в России видеохостинг Youtube, но примеров подобных ситуаций пока не было и в практическом смысле реализовать это будет непросто из-за размытости формулировок обвинений и самого по себе нарушения видеjхостинга, говорят опрошенные «Ведомостями» юристы.
Видеохостинг заблокировал Youtube-канал RT auf Sendung, запущенный для ретрансляции прямого эфира нового телеканала RT в Германии – RT DE. Это произошло 16 декабря, прямо в день запуска немецкого RT. Роскомнадзор потребовал разблокировать канал, пригрозив блокировкой всего сервиса в России. «В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора законом предусмотрены меры частичного или полного ограничения доступа, а также административная ответственность», – отмечалось в сообщении Роскомнадзора.
Представитель Google отказался прокомментировать «Ведомостям» заявление Роскомнадзора.
В качестве оснований для блокировки Youtube в России Роскомнадзор приводит нарушение ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, а также нарушение основополагающих прав и свобод человека, обращают внимание опрошенные «Ведомостями» юристы.
Де-юре отказ какого-либо сервиса исполнять требования российских властей может быть основанием для его блокировки в стране, отмечает руководитель направления «Разрешение IT & IP споров» юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Тем не менее ответ на вопрос о перспективах ограничения доступа к Youtube в России «зависит от наличия на то политической воли», добавляет он.
Но в этом случае регулятору придется доказать в суде, что блокировка аккаунта на немецком языке нарушила права россиян на поиск и получение информации, и сделать это будет «крайне сложно», поскольку немецкий язык не является государственным языком в России, обращает внимание Александра Орехович, директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).
«Указанные основания являются максимально общими и не содержат указания на конкретные нарушения. Нам неизвестны прецеденты блокировки сайтов по таким основаниям», – отметила адвокат Forward Legal Дарья Шляпникова. В то же время в российском законодательстве есть большой набор инструментов воздействия на тот или иной интернет-сервис – начиная с внесения Youtube в реестр заблокированных на территории России сайтов, запрета размещать рекламу на сервисе, заканчивая «замедлением» его работы, говорит Шляпникова. Она также обратила внимание на возможность штрафа для Google, но за неисполнение требований Роскомнадзора сервису грозит штраф максимально в 3 млн руб., что не является ощутимой суммой для международной корпорации.
«Если рассматривать практический аспект, то я не думаю, что Youtube в России заблокируют из-за канала RT auf Sendung», – отметил Ефим Казанцев из Московского отделения Ассоциации юристов России. По его мнению, «это не тот повод, чтобы реализовывать настолько непопулярное решение», поскольку у сервиса огромная аудитория в России и сложно прогнозировать, как она себя поведет, если лишить ее «любимого развлечения».