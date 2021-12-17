Юристы оценили возможность блокировки Youtube в России

«Указанные основания являются максимально общими и не содержат указания на конкретные нарушения. Нам неизвестны прецеденты блокировки сайтов по таким основаниям», – отметила адвокат Forward Legal Дарья Шляпникова. В то же время в российском законодательстве есть большой набор инструментов воздействия на тот или иной интернет-сервис – начиная с внесения Youtube в реестр заблокированных на территории России сайтов, запрета размещать рекламу на сервисе, заканчивая «замедлением» его работы, говорит Шляпникова. Она также обратила внимание на возможность штрафа для Google, но за неисполнение требований Роскомнадзора сервису грозит штраф максимально в 3 млн руб., что не является ощутимой суммой для международной корпорации.