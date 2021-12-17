«Сбер» и «Национальная медиа группа» создали СП

СП будет покупать права на крупнейшие международные спортивные события для трансляции их на территории России, как в цифровой среде, так и в традиционном формате телевизионного смотрения, уточнил «Ведомостям» представитель «Сберинтертеймента». Новую компанию, как отметил он, возглавит Петр Макаренко, основатель и владелец крупнейшего в России оператора на рынке спортивного маркетинга «Телеспорт Груп». Также в СП перейдет команда Макаренко. Создание новой компании позволит существенно масштабировать наш бизнес, заявил сам Макаренко.