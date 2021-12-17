Газета
Медиа

«Сбер» и «Национальная медиа группа» создали СП

Новая компания займется закупкой и управлением правами на крупнейшие спортивные события
Мария Истомина
Алехандро Мартинез Велез / РИА Новости

Группа компаний «Сберинтертеймент» (объединяет развлекательные и рекламные активы экосистемы «Сбера») и медиахолдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ, управляет телеканалами СТС, Рен ТВ, «Пятый канал», «Домашний» и др.) создали совместное предприятие ООО «Телеспорт Груп», следует из данных ЕГРЮЛ. 80% в СП получил Сберинтертеймент», 20% – у НМГ. Представители компаний подтвердили «Ведомостям» эту информацию.

СП будет покупать права на крупнейшие международные спортивные события для трансляции их на территории России, как в цифровой среде, так и в традиционном формате телевизионного смотрения, уточнил «Ведомостям» представитель «Сберинтертеймента». Новую компанию, как отметил он, возглавит Петр Макаренко, основатель и владелец крупнейшего в России оператора на рынке спортивного маркетинга «Телеспорт Груп». Также в СП перейдет команда Макаренко. Создание новой компании позволит существенно масштабировать наш бизнес, заявил сам Макаренко.

В июле этого года «Сбер» объявил, что заключил предварительное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого банк в дальнейшем планирует приобрести «Телеспорт Груп». В портфеле прав этой компании – Олимпийские игры 2022 и 2024 гг., Чемпионат мира по футболу 2026, Кубки УЕФА, Чемпионаты Испании по футболу, Чемпионаты мира по художественной гимнастике, турниры по смешанным единоборствам и другие крупные спортивные события.

Но первоначальные договоренности решили реализовать без проведения сделки, а в формате создания новой компании, партнером которой стал медиахолдинг НМГ, управляющая популярными телевизионными каналами, пояснил представитель «Сберинтертеймента». По условиям соглашения, «Телеспорт Груп» больше не будет принимать участия в новых тендерах, также в процессе обсуждения находится вопрос перехода прав этой компании к СП, добавил представитель «Сберинтертеймента».

СП со «Сбером» уже четвертое у НМГ. В начале декабря стало известно, что медиахолдинг создает в партнерстве с основателем Comedy Club Артуром Джанибекяном  новый продакшн. Стороны тогда никак не комментировали эти планы. Также у НМГ есть СП с крупными производителями фильмов и сериалов – Star Media и «Марс медиа энтертейнмент».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных