«Сбер» и «Национальная медиа группа» создали СП

«Сбер» и «Национальная медиа группа» создали СПНовая компания займется закупкой и управлением правами на крупнейшие спортивные события
Группа компаний «Сберинтертеймент» (объединяет развлекательные и рекламные активы экосистемы «Сбера») и медиахолдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ, управляет телеканалами СТС, Рен ТВ, «Пятый канал», «Домашний» и др.) создали совместное предприятие ООО «Телеспорт Груп», следует из данных ЕГРЮЛ. 80% в СП получил Сберинтертеймент», 20% – у НМГ. Представители компаний подтвердили «Ведомостям» эту информацию.
СП будет покупать права на крупнейшие международные спортивные события для трансляции их на территории России, как в цифровой среде, так и в традиционном формате телевизионного смотрения, уточнил «Ведомостям» представитель «Сберинтертеймента». Новую компанию, как отметил он, возглавит Петр Макаренко, основатель и владелец крупнейшего в России оператора на рынке спортивного маркетинга «Телеспорт Груп». Также в СП перейдет команда Макаренко. Создание новой компании позволит существенно масштабировать наш бизнес, заявил сам Макаренко.
В июле этого года «Сбер» объявил, что заключил предварительное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого банк в дальнейшем планирует приобрести «Телеспорт Груп». В портфеле прав этой компании – Олимпийские игры 2022 и 2024 гг., Чемпионат мира по футболу 2026, Кубки УЕФА, Чемпионаты Испании по футболу, Чемпионаты мира по художественной гимнастике, турниры по смешанным единоборствам и другие крупные спортивные события.
Но первоначальные договоренности решили реализовать без проведения сделки, а в формате создания новой компании, партнером которой стал медиахолдинг НМГ, управляющая популярными телевизионными каналами, пояснил представитель «Сберинтертеймента». По условиям соглашения, «Телеспорт Груп» больше не будет принимать участия в новых тендерах, также в процессе обсуждения находится вопрос перехода прав этой компании к СП, добавил представитель «Сберинтертеймента».
СП со «Сбером» уже четвертое у НМГ. В начале декабря стало известно, что медиахолдинг создает в партнерстве с основателем Comedy Club Артуром Джанибекяном новый продакшн. Стороны тогда никак не комментировали эти планы. Также у НМГ есть СП с крупными производителями фильмов и сериалов – Star Media и «Марс медиа энтертейнмент».