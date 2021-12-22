Телеканал «Домашний» впервые обошел по популярности ТНТ

Для ТНТ определяющей является аудитория 14–44 лет, сообщил «Ведомостям» представитель телеканала. По данным Mediascope, в этой аудитории с 2017 г. доля ТНТ за последние пять лет также снижалась – с 10,6% в январе – ноябре 2017 г. до 8,7% за аналогичный период 2021 г. Представитель канала настаивает, что по сравнению с январем – ноябрем 2020 г. в этом году за аналогичный период аудитория канала выросла: с 8,6 до 8,7%. «Мы изменили программирование, сделав еще больший упор на юмористические шоу и комедийные сериалы, которые стали хитами эфира и лидерами прайма. Сразу четыре проекта ТНТ вошли в топ-5 самых популярных сериалов сезона: «Полярный-2», «Патриот-2», «Сашатаня» и «Контакт», – сообщил представитель телеканала. По его словам, в декабре же канал ожидает еще более высоких показателей – до 9,6% телеаудитории. Этот рост в компании связывают со стартовавшим в декабре сериалом «Универ. 10 лет спустя», который показал долю 19,4%.