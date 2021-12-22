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Телеканал «Домашний» впервые обошел по популярности ТНТ

Комедийные форматы уступили мелодрамам
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Рост аудитории «Домашнего» можно объяснить характером его аудитории / Андрей Гордеев / Ведомости

Среди жителей России старше 4 лет в январе – ноябре 2021 г. порядка 4,1% всех телезрителей с начала года смотрели «Домашний», а около 3,7% – ТНТ. Годом ранее аудитория у «Домашнего» составляла 3,8% всех телезрителей в этой категории, а у ТНТ – 4,1%, следует из данных Mediascope.

Для ТНТ определяющей является аудитория 14–44 лет, сообщил «Ведомостям» представитель телеканала. По данным Mediascope, в этой аудитории с 2017 г. доля ТНТ за последние пять лет также снижалась – с 10,6% в январе – ноябре 2017 г. до 8,7% за аналогичный период 2021 г. Представитель канала настаивает, что по сравнению с январем – ноябрем 2020 г. в этом году за аналогичный период аудитория канала выросла: с 8,6 до 8,7%. «Мы изменили программирование, сделав еще больший упор на юмористические шоу и комедийные сериалы, которые стали хитами эфира и лидерами прайма. Сразу четыре проекта ТНТ вошли в топ-5 самых популярных сериалов сезона: «Полярный-2», «Патриот-2», «Сашатаня» и «Контакт», – сообщил представитель телеканала. По его словам, в декабре же канал ожидает еще более высоких показателей – до 9,6% телеаудитории. Этот рост в компании связывают со стартовавшим в декабре сериалом «Универ. 10 лет спустя», который показал долю 19,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных