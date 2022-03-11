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«Дневники Энди Уорхола»: лысина и одиночество

На Netflix состоялась премьера документального сериала о короле поп-арта
Мария Лащева
Постер сериала «Дневники Энди Уорхола» / Netflix

Сериал, снятый профессионалом развлекательного контента продюсером Райаном Мерфи (известен по сериалам «Части тела», «Американская история преступлений») и Эндрю Росси, известным в первую очередь как режиссер-документалист («После правды: Дезинформация и цена фейк-ньюс»), берет за основу дневниковые записи знаменитого американского художника Энди Уорхола и строит вокруг них фактуру из интервью с его близкими, кадров видеохроники и восстановленных событий.

Свой дневник Уорхол начал вести в 1976 г. и последующие 10 лет, до самой смерти, вел его необычным способом, диктуя по телефону подруге и ассистентке Пэт Хэкетт свои мысли и наблюдения. Поначалу ведение дневника было способом фиксировать расходы для финансовых инспекторов, которые настойчиво интересовались денежными делами Уорхола. Постепенно телефонные монологи художника стали приобретать более личный и дневниковый характер. После внезапной смерти короля поп-арта Хэкетт отобрала из тысяч машинописных страниц самое интересное и издала как книгу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных