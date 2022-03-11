«Дневники Энди Уорхола»: лысина и одиночество

Свой дневник Уорхол начал вести в 1976 г. и последующие 10 лет, до самой смерти, вел его необычным способом, диктуя по телефону подруге и ассистентке Пэт Хэкетт свои мысли и наблюдения. Поначалу ведение дневника было способом фиксировать расходы для финансовых инспекторов, которые настойчиво интересовались денежными делами Уорхола. Постепенно телефонные монологи художника стали приобретать более личный и дневниковый характер. После внезапной смерти короля поп-арта Хэкетт отобрала из тысяч машинописных страниц самое интересное и издала как книгу.