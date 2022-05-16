Власти отказали кинотеатрам в финансовой поддержке

Правительство поддержало киноиндустрию в пандемию, выделив субсидии в размере 4,2 млрд руб., но в этот раз прямая финансовая поддержка не планируется по ряду причин, говорит собеседник «Ведомостей», знакомый с обсуждением этого вопроса в правительстве. Во-первых, по его словам, у властей есть опасения, что 6,5 млрд руб. кардинально не изменят сложную ситуацию: киносети через какое-то время снова могут запросить деньги из бюджета, либо все равно вынуждены будут закрывать кинозалы. Во-вторых, у крупных киносетей в структуре владения есть иностранцы – совладельцем «Каро» является американец Пол Хет, единственный владелец АО «Синема парк» (одна из структур объединенной киносети) – кипрская компания, говорит он.