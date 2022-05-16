Власти отказали кинотеатрам в финансовой поддержке

Власти отказали кинотеатрам в финансовой поддержкеИз-за закрытия площадок может пострадать и отечественное кинопроизводство, прогнозируют в отрасли
Российские власти не планируют оказывать финансовую поддержку кинотеатрам, рассказали «Ведомостям» два собеседника, знакомых с обсуждением этого вопроса в правительстве. Письмо с просьбой выделить 6,5 млрд руб. на помощь кинотеатрам представители киноиндустрии направляли в апреле министру культуры Ольге Любимовой и главе кабмина Михаилу Мишустину. В числе подписантов – руководители профильных ассоциаций – владельцев кинотеатров (АВК), продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино, а также топ-менеджеры крупнейших киносетей страны – «Каро», объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино», «Киномакс», «Синема Стар».
«Ведомости» ознакомились с копией документа. Его подлинность и направление указанным адресатам подтвердила в беседе с «Ведомостями» гендиректор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
Запрошенные 6,5 млрд руб. нужны кинотеатрам, чтобы восполнить потери из-за приостановки работы в России голливудских студий – Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount. С марта они перестали выпускать киноновинки, а именно зарубежные релизы ранее генерировали значительную долю выручки кинотеатров. Российское же кино, как отмечается в обращении, еще не достигло тех объемов, на которые киноиндустрия могла бы полностью опираться в своем развитии без доходов от иностранного контента. На его долю в среднем за последние годы приходилось порядка 30% кассовых киносборов страны.
В случае сохранения негативной внешней обстановки в концу 2022 г. кинотеатры сгенерируют совокупный убыток не менее 11,1 млрд руб., в этих условиях кинотеатры стоят на пороге закрытия, прогнозируют авторы письма. А это, как отмечают они, приведет к негативным последствиям для всей киноотрасли, поскольку сборы от показа фильмов в кинотеатрах являются крупнейшей статьей дохода в финансовой структуре кинопроизводителей.
Правительство поддержало киноиндустрию в пандемию, выделив субсидии в размере 4,2 млрд руб., но в этот раз прямая финансовая поддержка не планируется по ряду причин, говорит собеседник «Ведомостей», знакомый с обсуждением этого вопроса в правительстве. Во-первых, по его словам, у властей есть опасения, что 6,5 млрд руб. кардинально не изменят сложную ситуацию: киносети через какое-то время снова могут запросить деньги из бюджета, либо все равно вынуждены будут закрывать кинозалы. Во-вторых, у крупных киносетей в структуре владения есть иностранцы – совладельцем «Каро» является американец Пол Хет, единственный владелец АО «Синема парк» (одна из структур объединенной киносети) – кипрская компания, говорит он.
Другой собеседник «Ведомостей», также знакомый с обсуждением вопроса поддержки кинотеатров в правительстве, в решении отказать им в выделении субсидий сослался на то, что в 2022 г. бюджетные средства планируется направлять на реализацию «Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления». Среди отраслей, которым планируется оказывать поддержку, кинопроката нет, убедился корреспондент «Ведомостей», ознакомившись с планом.
О том, что средства федерального бюджета в этом году планируется направлять на решение первоочередных задач и кинотеатрам необходимо дополнительно обосновать выделение субсидий с указанием предлагаемых решений, говорится и в ответе Минфина, на который ссылается отраслевое издание «Бюллетень кинопрокатчика». По словам Васясина из объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», авторы письма пока не получали официального ответа от правительства или Минфина.
Если рассуждать с точки зрения чиновничьей логики, то субсидии, конечно, в первую очередь необходимо направлять на то, чтобы минимизировать негативные последствия для экономики от санкций, на ключевые отрасли, рассуждает главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев. «Для создателей фильмов сокращение количества залов ограничит возможности по росписи, соответственно, потенциально может привести к снижению кассовых сборов. Для кинозрителей — это означает ухудшение пользовательского опыта. А возможностей для развлечений у россиян сейчас и так все меньше», — считает Нечаев.
Вопрос спасения кинопоказа и кинопроизводства должен лежать не в плоскости выделения субсидий кинотеатрам, а логичнее было бы подумать о мерах поддержки через кинобилеты, говорит руководитель центра исследований Института кино ВШЭ Олег Иванов: ««Пушкинская карта» доказала свою эффективность. Возможно, имеет смысл подумать над расширением действия такого механизма, охватив не только молодежь, но и другие слои населения».
«Ведомости» направили запрос в правительство.