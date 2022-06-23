Создатель фильмов Кирилла Серебренникова больше не работает приоритетно для ivi

Сделка first look deal (дает заказчику право приоритетного отбора проектов производителя) ivi с Hype Film, которая была заключена в июле прошлого года и давала видеосервису право первому выбирать проекты этой кинокомпании, больше не действительна, рассказали «Ведомостям» три собеседника, знакомых с деталями сотрудничества партнеров. Эта компания известна прежде всего как создатель фильмов Кирилла Серебренникова «Ученик», «Лето» «Петровы в гриппе», «Жена Чайковского», сериала для more.tv «Домашнее поле».