Создатель фильмов Кирилла Серебренникова больше не работает приоритетно для ivi

Создатель фильмов Кирилла Серебренникова больше не работает приоритетно для iviСотрудничество в рамках first look deal за год так и не дошло до съемок
Сделка first look deal (дает заказчику право приоритетного отбора проектов производителя) ivi с Hype Film, которая была заключена в июле прошлого года и давала видеосервису право первому выбирать проекты этой кинокомпании, больше не действительна, рассказали «Ведомостям» три собеседника, знакомых с деталями сотрудничества партнеров. Эта компания известна прежде всего как создатель фильмов Кирилла Серебренникова «Ученик», «Лето» «Петровы в гриппе», «Жена Чайковского», сериала для more.tv «Домашнее поле».
Также, по словам двух из источников «Ведомостей», недействительна и сделка first look deal ivi c Владимиром Масловым (продюсер фильма «Миллиарды» и сериала «Топи» видеосервиса «Кинопоиск»).
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