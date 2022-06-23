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Создатель фильмов Кирилла Серебренникова больше не работает приоритетно для ivi

Сотрудничество в рамках first look deal за год так и не дошло до съемок
Мария Истомина
Компания – создатель фильмов Кирилла Серебренникова Hype Film больше не работает приоритетно для ivi / Hype Film

Сделка first look deal (дает заказчику право приоритетного отбора проектов производителя) ivi с Hype Film, которая была заключена в июле прошлого года и давала видеосервису право первому выбирать проекты этой кинокомпании, больше не действительна, рассказали «Ведомостям» три собеседника, знакомых с деталями сотрудничества партнеров. Эта компания известна прежде всего как создатель фильмов Кирилла Серебренникова «Ученик», «Лето» «Петровы в гриппе», «Жена Чайковского», сериала для more.tv «Домашнее поле».

Также, по словам двух из источников «Ведомостей», недействительна и сделка first look deal ivi c Владимиром Масловым (продюсер фильма «Миллиарды» и сериала «Топи» видеосервиса «Кинопоиск»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных