«Коммерсантъ» ликвидировал петербургский филиал

«Коммерсантъ» ликвидировал петербургский филиалЭто сделано с целью оптимизации процессов работы издательского дома
В издательском доме «Коммерсантъ» произошла реорганизация структуры с целью оптимизации расходов. Два собеседника «Ведомостей» в издательском доме пояснили, что в «Коммерсанте» решено ликвидировать и присоединить к АО «Коммерсантъ» петербургскую редакцию, которая прежде действовала автономно (юрлицо называлось АО «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге»).
Накануне Telegram-канал «Арбитр» сообщил, что в издании идет «процедура реорганизации в форме присоединения, о чем появилась отметка в ЕГРЮЛ».
Генеральный директор АО «Коммерсантъ» Владимир Желонкин подтвердил «Ведомостям», что решение было принято советом директоров ИД в январе 2022 г.: речь идет о ликвидации АО «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге путем присоединения к АО «Коммерсантъ». «Цель – оптимизация структуры [ИД]», – пояснил он.
Петербургский «Коммерсантъ» работал как отдельная редакция со своим главредом, его заместителем, генеральным директором, корреспондентами и т. д. По словам Желонкина, теперь штат петербургской редакции переведен в штат федерального «Коммерсанта», но ликвидирована должность гендиректора (ее занимал Дмитрий Ноак), часть бухгалтерии, коммерческой службы и технического персонала сокращены.
По словам Желонкина, это должно оптимизировать расходы примерно на 50%. «Но точно можно будет понять в [следующем] январе», – отметил он.
За последние пять лет АО «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге получило убыток только единожды – по итогам пандемийного 2020 г. Тогда выручка АО составила 66 млн руб., чистый убыток – 4 млн руб. В 2021 г. выручка компании выросла до 79,5 млн руб., чистая прибыль составила 6,1 млн руб. Выручка АО «Коммерсантъ» в 2021 г. составила 4,6 млрд руб., чистая прибыль – 1,8 млрд руб.
Также 12 июля о возможной смене владельца издательского дома, которым является бизнесмен Алишер Усманов через ООО «Коммерсантъ холдинг», сообщил Telegram-канале Brief. Близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей» также отмечал, что не слышал об обсуждении этого вопроса. О смене владельца издательского дома «Коммерсантъ» Желонкину, по его словам, «ничего не известно».