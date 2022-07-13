«Коммерсантъ» ликвидировал петербургский филиал

За последние пять лет АО «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге получило убыток только единожды – по итогам пандемийного 2020 г. Тогда выручка АО составила 66 млн руб., чистый убыток – 4 млн руб. В 2021 г. выручка компании выросла до 79,5 млн руб., чистая прибыль составила 6,1 млн руб. Выручка АО «Коммерсантъ» в 2021 г. составила 4,6 млрд руб., чистая прибыль – 1,8 млрд руб.