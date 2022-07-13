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«Коммерсантъ» ликвидировал петербургский филиал

Это сделано с целью оптимизации процессов работы издательского дома
Максим Иванов Мария Истомина
Владимир Желонкин говорит, что реорганизация в «Коммерсанте» коснулась петербургского филиала – его ликвидировали / Артем Геодакян / ТАСС

В издательском доме «Коммерсантъ» произошла реорганизация структуры с целью оптимизации расходов. Два собеседника «Ведомостей» в издательском доме пояснили, что в «Коммерсанте» решено ликвидировать и присоединить к АО «Коммерсантъ» петербургскую редакцию, которая прежде действовала автономно (юрлицо называлось АО «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге»). 

Накануне Telegram-канал «Арбитр» сообщил, что в издании идет «процедура реорганизации в форме присоединения, о чем появилась отметка в ЕГРЮЛ».

Генеральный директор АО «Коммерсантъ» Владимир Желонкин подтвердил «Ведомостям», что решение было принято советом директоров ИД в январе 2022 г.: речь идет о ликвидации АО «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге путем присоединения к АО «Коммерсантъ». «Цель – оптимизация структуры [ИД]», – пояснил он.

Петербургский «Коммерсантъ» работал как отдельная редакция со своим главредом, его заместителем, генеральным директором, корреспондентами и т. д. По словам Желонкина, теперь штат петербургской редакции переведен в штат федерального «Коммерсанта», но ликвидирована должность гендиректора (ее занимал Дмитрий Ноак), часть бухгалтерии, коммерческой службы и технического персонала сокращены.

По словам Желонкина, это должно оптимизировать расходы примерно на 50%. «Но точно можно будет понять в [следующем] январе», – отметил он.

За последние пять лет АО «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге получило убыток только единожды – по итогам пандемийного 2020 г. Тогда выручка АО составила 66 млн руб., чистый убыток – 4 млн руб. В 2021 г. выручка компании выросла до 79,5 млн руб., чистая прибыль составила 6,1 млн руб. Выручка АО «Коммерсантъ» в 2021 г. составила 4,6 млрд руб., чистая прибыль – 1,8 млрд руб.

Также 12 июля о возможной смене владельца издательского дома, которым является бизнесмен Алишер Усманов через ООО «Коммерсантъ холдинг», сообщил Telegram-канале Brief. Близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей» также отмечал, что не слышал об обсуждении этого вопроса. О смене владельца издательского дома «Коммерсантъ» Желонкину, по его словам, «ничего не известно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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