VK может купить сотрудничающую с блогерами компанию Didenok Team

VK намерена расширить присутствие на рынке инфлюенс-маркетинга и готовит сделки M&A, рассказали «Ведомостям» топ-менеджер крупного агентства инфлюенс-маркетинга, собеседник, знакомый с ходом переговоров VK, и топ-менеджер крупной рекламной группы. Двое из них уточнили, что VK рассматривает получение контроля либо покупку группы Didenok Team. В нее входят одноименные коммуникационное агентство, специализирующееся на инфлюенс-маркетинге (продвижение товаров и услуг в соцсетях, в том числе через блогеров-инфлюенсеров) и менеджменте селебрити, PR-агентство, продакшн и креативный бутик.