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VK может купить сотрудничающую с блогерами компанию Didenok Team

На падающем рынке бюджеты крупного холдинга помогут сохранить работоспособность инфлюенс-бизнеса
Дмитрий Игнатьев
VK может купить сотрудничающую с блогерами компанию Didenok Team / Евгений Разумный / Ведомости

VK намерена расширить присутствие на рынке инфлюенс-маркетинга и готовит сделки M&A, рассказали «Ведомостям» топ-менеджер крупного агентства инфлюенс-маркетинга, собеседник, знакомый с ходом переговоров VK, и топ-менеджер крупной рекламной группы. Двое из них уточнили, что VK рассматривает получение контроля либо покупку группы Didenok Team. В нее входят одноименные коммуникационное агентство, специализирующееся на инфлюенс-маркетинге (продвижение товаров и услуг в соцсетях, в том числе через блогеров-инфлюенсеров) и менеджменте селебрити, PR-агентство, продакшн и креативный бутик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных