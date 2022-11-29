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Россияне стали чаще совершать покупки через WhatsApp и Telegram

Это связано с увеличением охвата мессенджеров после блокировки западных соцсетей
Дмитрий Игнатьев Екатерина Кинякина
Мессенджеры имеют большой потенциал как канал продаж / Евгений Разумный / Ведомости

Почти 40% россиян (39,3%) в ноябре 2022 г. совершили покупки в мессенджерах, следует из данных исследования сервиса сквозной аналитики Calltouch. Это на 11 п. п. больше, чем в феврале. 2840 из 10 000 опрошенных, как следует из данных Calltouch, покупали товары в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), 1090 – в Telegram. При этом 6070 респондентов ответили отрицательно на вопрос о совершении покупок в мессенджере.

Исследование проводилось методом опроса на платформе «Яндекс.Взгляд» в ноябре 2022 г. Респонденты – 10 000 россиян в возрасте 18–55 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных