Россияне стали чаще совершать покупки через WhatsApp и Telegram

Почти 40% россиян (39,3%) в ноябре 2022 г. совершили покупки в мессенджерах, следует из данных исследования сервиса сквозной аналитики Calltouch. Это на 11 п. п. больше, чем в феврале. 2840 из 10 000 опрошенных, как следует из данных Calltouch, покупали товары в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), 1090 – в Telegram. При этом 6070 респондентов ответили отрицательно на вопрос о совершении покупок в мессенджере.