«Фонбет» запустит музыкальный канал

«Фонбет» запустит музыкальный каналЗа счет этого букмекерская компания намерена более эффективно управлять маркетинговым бюджетом
Букмекерская компания «Фонбет» (юрлицо – ООО «Фонкор») 28 марта 2023 г. стала единственным владельцем ООО «ЕТК промо продакшн», следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». «ЕТК промо продакшн», в свою очередь, принадлежат 100% ООО «Солярис промо продакшн» (СПП), 99% ООО «Хип хоп кафе» (юрлицо ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве) и 70% ООО «ЕТК фармацевтика», указано там же.
Наиболее известным активом из перечисленных является СПП – это производитель популярного реалити-шоу «Дом-2», выходящего на канале «Ю» (входит в холдинг «Медиа1» Ивана Таврина). «Для «Ю» ничего не поменялось. Производством реалити «Дом-2» продолжает заниматься СПП», – сообщил представитель канала.
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