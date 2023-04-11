Газета
Медиа Эксклюзивно по подписке.
Скидки до -28%

«Фонбет» запустит музыкальный канал

За счет этого букмекерская компания намерена более эффективно управлять маркетинговым бюджетом
Дмитрий Игнатьев Мария Истомина
Андрей Гордеев / Ведомости

Букмекерская компания «Фонбет» (юрлицо – ООО «Фонкор») 28 марта 2023 г. стала единственным владельцем ООО «ЕТК промо продакшн», следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». «ЕТК промо продакшн», в свою очередь, принадлежат 100% ООО «Солярис промо продакшн» (СПП), 99% ООО «Хип хоп кафе» (юрлицо ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве) и 70% ООО «ЕТК фармацевтика», указано там же.

Наиболее известным активом из перечисленных является СПП – это производитель популярного реалити-шоу «Дом-2», выходящего на канале «Ю» (входит в холдинг «Медиа1» Ивана Таврина). «Для «Ю» ничего не поменялось. Производством реалити «Дом-2» продолжает заниматься СПП», – сообщил представитель канала.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных