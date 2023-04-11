«Фонбет» запустит музыкальный канал

Букмекерская компания «Фонбет» (юрлицо – ООО «Фонкор») 28 марта 2023 г. стала единственным владельцем ООО «ЕТК промо продакшн», следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». «ЕТК промо продакшн», в свою очередь, принадлежат 100% ООО «Солярис промо продакшн» (СПП), 99% ООО «Хип хоп кафе» (юрлицо ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве) и 70% ООО «ЕТК фармацевтика», указано там же.