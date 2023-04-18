«Читай-город – Буквоед» планирует развивать в России формат комикс-шопов

«Читай-город – Буквоед» планирует развивать в России формат комикс-шоповВ 2022 г. на комиксы пришлось 6,5% от всего отечественного коммерческого рынка бумажных книг
Крупнейшая в России книжная сеть «Читай-город – Буквоед» запустила проект по развитию формата комикс-шопов (магазин комиксов). Об этом «Ведомостям» рассказал бенефициар этой книжной сети, совладелец группы компаний «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Пилотный комикс-шоп откроется во флагманском магазине сети в Екатеринбурге уже в конце мая, уточнил он.
Основу ассортимента составят комиксы российских авторов и азиатский контент, например манга (Япония), маньхуа (Китай), манхва (Южная Корея), отметил представитель сети «Читай-город – Буквоед». В течение шести месяцев после запуска магазина, отметил он, будет принято решение о масштабировании проекта: если пилот окажется успешным, до конца 2023 г. будет открыто 20 комикс-шопов.
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