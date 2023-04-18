«Читай-город – Буквоед» планирует развивать в России формат комикс-шопов

Крупнейшая в России книжная сеть «Читай-город – Буквоед» запустила проект по развитию формата комикс-шопов (магазин комиксов). Об этом «Ведомостям» рассказал бенефициар этой книжной сети, совладелец группы компаний «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Пилотный комикс-шоп откроется во флагманском магазине сети в Екатеринбурге уже в конце мая, уточнил он.