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«Читай-город – Буквоед» планирует развивать в России формат комикс-шопов

В 2022 г. на комиксы пришлось 6,5% от всего отечественного коммерческого рынка бумажных книг
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшая в России книжная сеть «Читай-город – Буквоед» запустила проект по развитию формата комикс-шопов (магазин комиксов). Об этом «Ведомостям» рассказал бенефициар этой книжной сети, совладелец группы компаний «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Пилотный комикс-шоп откроется во флагманском магазине сети в Екатеринбурге уже в конце мая, уточнил он.

Основу ассортимента составят комиксы российских авторов и азиатский контент, например манга (Япония), маньхуа (Китай), манхва (Южная Корея), отметил представитель сети «Читай-город – Буквоед». В течение шести месяцев после запуска магазина, отметил он, будет принято решение о масштабировании проекта: если пилот окажется успешным, до конца 2023 г. будет открыто 20 комикс-шопов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных