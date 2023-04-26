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Рекламная группа из России запустит СП в Бахрейне с локальным партнером

В его задачи будет входить продвижение в России туристической сферы королевства
Дмитрий Игнатьев
Hamad I Mohammed / Reuters

Рекламная группа Mediaplus и группа Riyada, основными акционерами которой являются члены королевской семьи Бахрейна, создают совместное предприятие. Об этом «Ведомостям» рассказали президент Mediaplus Group Олег Волкош и президент Riyada Group шейха Дейя бинт Ибрагим Аль Халифа. СП, как уточнили партнеры, будет специализироваться на продвижении брендов Бахрейна в России, странах Магриба, Ближнего Востока и ЕС. Приоритетно СП будет сотрудничать с представителями туристических брендов и организаторами крупных спортивных мероприятий, среди них Международный выставочный центр, аэропорт и Гран-при Бахрейна (один из этапов чемпионата мира по автогонкам «Формула-1»).

СП будет запущено в июне 2023 г. на территории Бахрейна, владеть им партнеры будут на паритетных основаниях, сообщил Волкош. Инвестиции в его развитие, по словам Волкоша, составят до 50 млн руб. Неденежным вкладом в СП со стороны Mediaplus Group станет экспертиза на рекламном рынке, поясняет он. Riyada Group, в свою очередь, окажет партнеру поддержку в общении с госорганами, инвестиционными фондами и бизнес-структурами королевства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных