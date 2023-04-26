Рекламная группа из России запустит СП в Бахрейне с локальным партнером

СП будет запущено в июне 2023 г. на территории Бахрейна, владеть им партнеры будут на паритетных основаниях, сообщил Волкош. Инвестиции в его развитие, по словам Волкоша, составят до 50 млн руб. Неденежным вкладом в СП со стороны Mediaplus Group станет экспертиза на рекламном рынке, поясняет он. Riyada Group, в свою очередь, окажет партнеру поддержку в общении с госорганами, инвестиционными фондами и бизнес-структурами королевства.