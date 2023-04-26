Рекламная группа из России запустит СП в Бахрейне с локальным партнером

Рекламная группа из России запустит СП в Бахрейне с локальным партнеромВ его задачи будет входить продвижение в России туристической сферы королевства
Рекламная группа Mediaplus и группа Riyada, основными акционерами которой являются члены королевской семьи Бахрейна, создают совместное предприятие. Об этом «Ведомостям» рассказали президент Mediaplus Group Олег Волкош и президент Riyada Group шейха Дейя бинт Ибрагим Аль Халифа. СП, как уточнили партнеры, будет специализироваться на продвижении брендов Бахрейна в России, странах Магриба, Ближнего Востока и ЕС. Приоритетно СП будет сотрудничать с представителями туристических брендов и организаторами крупных спортивных мероприятий, среди них Международный выставочный центр, аэропорт и Гран-при Бахрейна (один из этапов чемпионата мира по автогонкам «Формула-1»).
СП будет запущено в июне 2023 г. на территории Бахрейна, владеть им партнеры будут на паритетных основаниях, сообщил Волкош. Инвестиции в его развитие, по словам Волкоша, составят до 50 млн руб. Неденежным вкладом в СП со стороны Mediaplus Group станет экспертиза на рекламном рынке, поясняет он. Riyada Group, в свою очередь, окажет партнеру поддержку в общении с госорганами, инвестиционными фондами и бизнес-структурами королевства.