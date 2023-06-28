Президент киносети «Каро» с партнерами покажет в кинотеатрах спектакли

Президент киносети «Каро» с партнерами покажет в кинотеатрах спектаклиК сотрудничеству с проектом уже привлечены 15 театров
Дистрибуционная компания «Кино.Арт.Про», основанная в 2022 г. президентом киносети «Каро» Ольгой Зиняковой с партнерами, займется показом на большом экране театральных постановок. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказала сама Зинякова. По ее словам, специальный репертуар сейчас готовит канал «Культура». Проект под рабочим названием «Театр в Кино» стартует уже в сентябре.
«Уже более 15 театров открыли свои двери для съемочной группы – Новосибирский театр оперы и балета, «Новая Опера», Московский музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, «Геликон-опера», Детский музыкальный театр им. Н. И.Сац, Центральный театр кукол им. С. В. Образцова и многие другие», – добавила топ-менеджер.
Премьеры театральных постановок в кино с участием создателей, как говорит Зинякова, планируется проводить каждый месяц, далее спектакли будут идти в широком прокате. Также к проекту «Театр в Кино» будут привлечены компании, которые уже владеют библиотекой прав на лучшие мировые спектакли.
Фокус «Кино.Арт.Про» – крупные российские фильмы и спецпроекты, а также иностранное, преимущественно корейское, кино, фестивальные хиты, рассказала президент «Каро». Компания уже выпустила 14 картин с совокупными сборами свыше 50 млн руб., среди которых – «Призрачный дом», «Святой Архипелаг», «Кто убил Блэкберри». «Сейчас в Каннах мы купили права на один из главных фильмов фестиваля – волшебную сказку из Италии «Химера» Аличе Рорвахер. В III квартале 2023 г. мы выпустим еще семь кинокартин, включая несколько корейских хитов», – обещает Зинякова.
Театральные постановки, спортивные трансляции, концерты и другой «креативный контент» есть и сейчас в репертуаре кинотеатров. Но его доля от общих киносборов страны пока несущественная и составляет менее 2%. В 2021 г. российский бокс-офис, по данным государственного Фонда кино, был равен 40,7 млрд руб. Общие кассовые сборы креативного контента за этот период составили 728,2 млн руб., 20% из которых пришлись на показ на больших экранах спектаклей, оперных и балетных постановок, следует из данных исследовательской компании «Невафильм Research».
На альтернативный контент в целом и театральные постановки в частности сейчас существует нишевый спрос, говорит руководитель исследований Института кино НИУ ВШЭ Олег Иванов. Сделать его более массовым, как считает эксперт, возможно, если подходить к созданию версий спектаклей для показа в кинотеатре как кинопродукту – снимать крупные планы, динамический видеоряд и т. д., чтобы это было зрелищно.
«Кроме того, продвижение этого продукта требует, скорее, дифференцированного подхода, в зависимости от целевой аудитории. К примеру, для жителей отдаленных территорий страны – это возможность увидеть премьеры от ведущих театров страны. Для молодежи – посмотреть спектакль, не погружаясь в «нафталиновую обстановку», и т. д.», – добавляет Иванов.
Именно от того, как будут продвигаться показы театральных постановок в кино, во многом и будет зависеть успех этого контента в прокате, считает и главный редактор «Кино-театр.ру» Жан Просянов. К примеру, кинопоказ спектакля «Франкенштейн» в свое время продвигался через участие в постановке Бенедикта Камбербэтча и собирал аншлаги, хотя стоимость билета на него была в три раза выше стандартного, напоминает эксперт.