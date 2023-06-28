Президент киносети «Каро» с партнерами покажет в кинотеатрах спектакли

Именно от того, как будут продвигаться показы театральных постановок в кино, во многом и будет зависеть успех этого контента в прокате, считает и главный редактор «Кино-театр.ру» Жан Просянов. К примеру, кинопоказ спектакля «Франкенштейн» в свое время продвигался через участие в постановке Бенедикта Камбербэтча и собирал аншлаги, хотя стоимость билета на него была в три раза выше стандартного, напоминает эксперт.