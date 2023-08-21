Бывший топ-менеджер «Иви» перешел в «МТС медиа»

«Мы хотим усилить направление производства оригинального контента Kion как флагманское», – пояснил генпродюсер Kion Игорь Мишин. Поэтому логично, что к команде видеосервиса присоединился Бурец, отметил Мишин: он является «талантливым продюсером с эффективным опытом выпуска знаковых для рынка крупных кинотеатральных релизов и пониманием потребностей зрителей онлайн-кинотеатров».