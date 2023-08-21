Бывший топ-менеджер «Иви» перешел в «МТС медиа»Илья Бурец будет развивать производство оригинального контента для видеосервиса Kion
Бывший креативный директор департамента собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви» Илья Бурец назначен на должность креативного директора в «МТС медиа» («дочка» МТС), рассказал «Ведомостям» представитель последней компании. Бурец, как уточнил собеседник, займется развитием производства оригинальных проектов для онлайн-кинотеатра Kion (входит в «МТС медиа»).
«Мы хотим усилить направление производства оригинального контента Kion как флагманское», – пояснил генпродюсер Kion Игорь Мишин. Поэтому логично, что к команде видеосервиса присоединился Бурец, отметил Мишин: он является «талантливым продюсером с эффективным опытом выпуска знаковых для рынка крупных кинотеатральных релизов и пониманием потребностей зрителей онлайн-кинотеатров».
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