Суд повторно признал действительной сделку по продаже российского Forbes

В августе 2022 г. суд отменил сделку по продаже российского Forbes Мусаеву. В решении Арбитражного суда города Москвы тогда отмечалось, что ее сумма в 2018 г. составила 500 000 руб., что ниже номинальной стоимости акций компании – 68,9 млн руб. Оспариваемая сделка была совершена с целью вывода активов (без потери контроля над ними) и уменьшения конкурсной массы, за счет которой возможно погашение требований кредиторов, указано в том же документе. Апелляционные жалобы на это решение в суд направили Мусаев, Федотов и АО «АС Рус Медиа». В марте 2023 г. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, признав сделку по покупке Мусаевым Forbes действительной. Кассационную жалобу на это решение подало ООО «Помощь» (один из кредиторов АО «АС Рус Медиа»). В июне 2023 г. Арбитражный суд Московского округа отменил уже решение Апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение.