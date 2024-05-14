Суд повторно признал действительной сделку по продаже российского Forbes

Суд повторно признал действительной сделку по продаже российского ForbesПредставитель Мусаева объяснил приобретение убыточного актива «финансово-временными факторами»
Девятый арбитражный апелляционный суд 14 мая постановил отменить решение первой инстанции о признании сделки по продаже акций АО «АС Рус Медиа» (юрлицо издателя российской версии журнала Forbes) венчурному предпринимателю Магомеду Мусаеву недействительной, передает корреспондент «Ведомостей» из зала заседания.
В августе 2018 г. владевшее российской версией Forbes ООО «ФАФ Медиа», которое принадлежит Александру Федотову, продало Мусаеву 95 обыкновенных и пять привилегированных акций АО «АС Рус Медиа». Сумма сделки на тот момент официально не раскрывалась. Спустя год Федотов был признан банкротом, с 2021 г. аналогичную процедуру проходит и «ФАФ Медиа». Весной 2022 г. конкурсный управляющий ООО «ФАФ Медиа» Валентина Чупринская подала заявление о признании сделки купли–продажи российского Forbes недействительной в Арбитражный суд Москвы. По утверждению истца, актив был продан ниже рыночной стоимости.
В августе 2022 г. суд отменил сделку по продаже российского Forbes Мусаеву. В решении Арбитражного суда города Москвы тогда отмечалось, что ее сумма в 2018 г. составила 500 000 руб., что ниже номинальной стоимости акций компании – 68,9 млн руб. Оспариваемая сделка была совершена с целью вывода активов (без потери контроля над ними) и уменьшения конкурсной массы, за счет которой возможно погашение требований кредиторов, указано в том же документе. Апелляционные жалобы на это решение в суд направили Мусаев, Федотов и АО «АС Рус Медиа». В марте 2023 г. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, признав сделку по покупке Мусаевым Forbes действительной. Кассационную жалобу на это решение подало ООО «Помощь» (один из кредиторов АО «АС Рус Медиа»). В июне 2023 г. Арбитражный суд Московского округа отменил уже решение Апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение.
Forbes в России
Журнал Forbes выпускается в России с 2004 г. Более 10 лет изданием занималась дочерняя компания немецкого медиахолдинга Axel Springer. В 2015 г., после принятия годом ранее закона об ограничении долей иностранцев в российских СМИ до 20%, журнал купил Александр Федотов. В августе 2018 г. он продал его Магомеду Мусаеву.
В ходе судебных заседаний, проходивших в 2023 г., независимые эксперты – «Союзэкспертиза» и Центр судебной экспертизы при Минюсте России – дважды провели оценку акций «АС Рус Медиа», и в обоих случаях пришли к выводу, что из-за долгов, которые на тот момент превышали 200 млн руб., стоимость акций составляла 1 руб. Но у суда оставались вопросы к Мусаеву. В частности, предпринимателем не раскрыты «экономические мотивы приобретения акций убыточного общества», отмечалось в решении Арбитражного суда Московского округа.
На заседании 14 мая 2024 г. представитель Мусаева пояснил мотивы приобретения предпринимателем акций убыточной компании «финансово-временными факторами». По его словам, на тот момент бизнесмену «с точки зрения времени было выгоднее купить общество, пусть оно и было убыточным», чем заключать новый лицензионный договор с глобальным офисом Forbes. «Такая процедура могла занять 8–10 месяцев, поскольку она, вероятно, включала бы в себя регистрацию нового юрлица, регистрацию СМИ, получение лицензии на деятельность СМИ», – отметил представитель Мусаева.