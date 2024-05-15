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На рекламном рынке снова сменился лидер

Совокупный объем медиазакупок рекламных агентств вырос на 29% до 483,9 млрд рублей
Дмитрий Игнатьев
Совокупные медиазакупки приведенных в рейтинге агентств OOH-размещений (включает в себя наружную рекламу, на транспорте и т. д.) выросли на 56% / Алексей Орлов / Ведомости

Рекламное агентство Mera (до апреля 2023 г. – Carat; входит в рекламную группу Okkam) стало новым лидером по объемам медиазакупок (биллингу) в 2023 г., следует из данных рейтинга медиаагентств Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и отраслевого издания Sostav.ru (есть в распоряжении «Ведомостей»). Биллинг Mera за указанный период вырос по сравнению с 2022 г. на 44% и составил 41,7 млрд руб. (здесь и далее – без учета НДС). В 2023 г. это агентство (под брендом Carat) занимало вторую строчку рейтинга с результатом в 29 млрд руб.

На втором месте – агентство Media Instinct (входит в Group 1), объем его медиазакупок в 2023 г. увеличился на 44% к 2022 г. до 40,5 млрд руб. Третья позиция – у агентства «Сбермаркетинг» (входит в экосистему «Сбера»), оно нарастило биллинг на 62% до 40 млрд руб. На четвертое место переместился лидер 2022 г. – агентство OMD Optimum Media (входит в OMD OM Group). У него объем медиазакупок за указанный период стал больше лишь на 7% и достиг 31,7 млрд руб. Замыкает пятерку рейтинга агентство OOM (входит в Okkam), которое было создано в 2023 г. на базе слияния двух других агентств – iProspect и People & Screens. Относительно их совокупного объема медиазакупок в 2022 г. показатель объединенного агентства продемонстрировал рост на 32% и достиг 27,5 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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