На рекламном рынке снова сменился лидер

На втором месте – агентство Media Instinct (входит в Group 1), объем его медиазакупок в 2023 г. увеличился на 44% к 2022 г. до 40,5 млрд руб. Третья позиция – у агентства «Сбермаркетинг» (входит в экосистему «Сбера»), оно нарастило биллинг на 62% до 40 млрд руб. На четвертое место переместился лидер 2022 г. – агентство OMD Optimum Media (входит в OMD OM Group). У него объем медиазакупок за указанный период стал больше лишь на 7% и достиг 31,7 млрд руб. Замыкает пятерку рейтинга агентство OOM (входит в Okkam), которое было создано в 2023 г. на базе слияния двух других агентств – iProspect и People & Screens. Относительно их совокупного объема медиазакупок в 2022 г. показатель объединенного агентства продемонстрировал рост на 32% и достиг 27,5 млрд руб.