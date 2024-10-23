Совладелец Kokoc Group купил 85% блогерского агентства Players Team

Совладелец Kokoc Group купил 85% блогерского агентства Players TeamСвои доли в активе, в частности, продали председатель правления РАО и гендиректор Zvonko Digital
Совладелец рекламной группы Kokoc Group Александр Шокуров приобрел 85% в агентстве инфлюенс-маркетинга Players Team, рассказал «Ведомостям» представитель этой группы. То, что Шокурову с 17 октября принадлежит указанная доля в ООО «Плеерс» (юрлицо агентства), подтверждается и данными ЕГРЮЛ. Шокуров интегрирует Players Team в бизнес Kokoc Group, пояснил представитель этой рекламной группы. Сумма сделки по покупке 85% актива составила около 150 млн руб., рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с ее условиями.
При этом 13,75% в Players Team сохранил его основатель Василий Ящук, а оставшиеся 1,25% – операционный директор агентства Майя Лазарева, указано в ЕГРЮЛе. Ранее 40% в агентстве Players Team владела компания «Пара мьюзик», которая, как указано на ее сайте, специализируется на консультировании по использованию авторских и смежных прав на музыкальные произведения. Ее единственный владелец – гендиректор Национального музыкального издательства Дмитрий Майко, следует из ЕГРЮЛа. Также до сделки 25% принадлежали Ящуку, 11% – председателю правления Российского авторского общества (РАО) Максиму Дмитриеву, по 3,8% – напрямую Майко, гендиректору Первого музыкального издательства Марии Опариной, гендиректору музыкального цифрового дистрибутора Zvonko Digital Алексею Лукинову и др. После сделки с Шокуровым компания «Пара мьюзик», Дмитриев, Майко, Опарина и Лукинов, согласно данным ЕГРЮЛа, полностью вышли из капитала Players Team.