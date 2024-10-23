Совладелец Kokoc Group купил 85% блогерского агентства Players Team

При этом 13,75% в Players Team сохранил его основатель Василий Ящук, а оставшиеся 1,25% – операционный директор агентства Майя Лазарева, указано в ЕГРЮЛе. Ранее 40% в агентстве Players Team владела компания «Пара мьюзик», которая, как указано на ее сайте, специализируется на консультировании по использованию авторских и смежных прав на музыкальные произведения. Ее единственный владелец – гендиректор Национального музыкального издательства Дмитрий Майко, следует из ЕГРЮЛа. Также до сделки 25% принадлежали Ящуку, 11% – председателю правления Российского авторского общества (РАО) Максиму Дмитриеву, по 3,8% – напрямую Майко, гендиректору Первого музыкального издательства Марии Опариной, гендиректору музыкального цифрового дистрибутора Zvonko Digital Алексею Лукинову и др. После сделки с Шокуровым компания «Пара мьюзик», Дмитриев, Майко, Опарина и Лукинов, согласно данным ЕГРЮЛа, полностью вышли из капитала Players Team.