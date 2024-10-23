Газета
Телеграм
Подкаст
/ Медиа

Совладелец Kokoc Group купил 85% блогерского агентства Players Team

Свои доли в активе, в частности, продали председатель правления РАО и гендиректор Zvonko Digital
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости

Совладелец рекламной группы Kokoc Group Александр Шокуров приобрел 85% в агентстве инфлюенс-маркетинга Players Team, рассказал «Ведомостям» представитель этой группы. То, что Шокурову с 17 октября принадлежит указанная доля в ООО «Плеерс» (юрлицо агентства), подтверждается и данными ЕГРЮЛ. Шокуров интегрирует Players Team в бизнес Kokoc Group, пояснил представитель этой рекламной группы. Сумма сделки по покупке 85% актива составила около 150 млн руб., рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с ее условиями.

При этом 13,75% в Players Team сохранил его основатель Василий Ящук, а оставшиеся 1,25% – операционный директор агентства Майя Лазарева, указано в ЕГРЮЛе. Ранее 40% в агентстве Players Team владела компания «Пара мьюзик», которая, как указано на ее сайте, специализируется на консультировании по использованию авторских и смежных прав на музыкальные произведения. Ее единственный владелец – гендиректор Национального музыкального издательства Дмитрий Майко, следует из ЕГРЮЛа. Также до сделки 25% принадлежали Ящуку, 11% – председателю правления Российского авторского общества (РАО) Максиму Дмитриеву, по 3,8% – напрямую Майко, гендиректору Первого музыкального издательства Марии Опариной, гендиректору музыкального цифрового дистрибутора Zvonko Digital Алексею Лукинову и др. После сделки с Шокуровым компания «Пара мьюзик», Дмитриев, Майко, Опарина и Лукинов, согласно данным ЕГРЮЛа, полностью вышли из капитала Players Team.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных