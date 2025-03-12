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Суд дал возможность «Первому каналу» взыскать с Group DF Фирташа $69 млн

Вещатель не получил всей суммы после продажи доли в телекомпании «Интер»
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Москвы привел в исполнение решение швейцарского арбитража и постановил взыскать в пользу «Первого канала» с кипрской Group DF украинского бизнесмена Дмитрий Фирташа долг $69 млн (6 млрд руб. по текущему курсу ЦБ). Корреспондент «Ведомостей» присутствовал в суде.

Как было объявлено в рамках разбирательств, задолженность образовалась в связи с неполной оплатой Group DF сделки по выкупу в 2015 г. у «Первого канала» 29% акций телекомпании «Интер». Стороны тогда оценивали стоимость доли «Первого канала» в $100 млн. Первый транш в 10% от сделки Group DF перечислила еще в 2015 г., остальную часть суммы она должна была заплатить в течение пяти лет, писали тогда «Ведомости». Официально о других траншах от Group DF не сообщалось. К 2019 г. за покупателем, как уточнил в суде представитель истца, сохранился долг перед «Первым каналом» в $78 млн (6,8 млрд руб.). Поэтому телевещатель и обратился в суд в Швейцарии. О каком именно суде или арбитраже в Швейцарии идет речь, стороны в ходе прений не уточняли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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