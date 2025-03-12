Суд дал возможность «Первому каналу» взыскать с Group DF Фирташа $69 млн

Как было объявлено в рамках разбирательств, задолженность образовалась в связи с неполной оплатой Group DF сделки по выкупу в 2015 г. у «Первого канала» 29% акций телекомпании «Интер». Стороны тогда оценивали стоимость доли «Первого канала» в $100 млн. Первый транш в 10% от сделки Group DF перечислила еще в 2015 г., остальную часть суммы она должна была заплатить в течение пяти лет, писали тогда «Ведомости». Официально о других траншах от Group DF не сообщалось. К 2019 г. за покупателем, как уточнил в суде представитель истца, сохранился долг перед «Первым каналом» в $78 млн (6,8 млрд руб.). Поэтому телевещатель и обратился в суд в Швейцарии. О каком именно суде или арбитраже в Швейцарии идет речь, стороны в ходе прений не уточняли.