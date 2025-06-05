«Яндекс» в 2024 году нарастил долю на рынке цифровых книг почти в 3 раза

Наиболее существенно рыночную долю за указанный период нарастил сервис «Яндекс книги» (ранее – «Букмейт»; входит в подписку «Яндекс плюс») – в 2,9 раза. Как результат, он занял 15,7% рынка цифровых книг и сохранил за собой второе место. Лидером снова стала группа компаний «Литрес» (включает в себя одноименный сервис цифровых книг, подписной сервис MyBook и т. д.; ее бенефициар – совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков). В 2024 г. доля ГК составила 47,1%, но в сравнении с 2023 г. она сократилась на 11,6 п. п.