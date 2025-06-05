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«Яндекс» в 2024 году нарастил долю на рынке цифровых книг почти в 3 раза

Это связано с ростом потребления литературы в подписке и интересом к аудиоформату, говорят эксперты
Дмитрий Игнатьев
Ведомости
Ведомости

Российский рынок цифровых книг в прошлом году увеличился на 37% до 19,72 млрд руб., следует из данных исследования аналитической компании J’son & Partners Consulting. Таким образом, этот сегмент в 2024 г. составил 15,6% всего книжного рынка (126,4 млрд руб.).

Наиболее существенно рыночную долю за указанный период нарастил сервис «Яндекс книги» (ранее – «Букмейт»; входит в подписку «Яндекс плюс») – в 2,9 раза. Как результат, он занял 15,7% рынка цифровых книг и сохранил за собой второе место. Лидером снова стала группа компаний «Литрес» (включает в себя одноименный сервис цифровых книг, подписной сервис MyBook и т. д.; ее бенефициар – совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков). В 2024 г. доля ГК составила 47,1%, но в сравнении с 2023 г. она сократилась на 11,6 п. п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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