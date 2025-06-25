Пленарную сессию ПМЭФа с участием Путина на ТВ посмотрело более 12 млн россиян

Больше всего телезрителей традиционно смотрело трансляцию пленарного заседания на «Первом канале». В этом году вещатель показывал ее с перерывом: охват телетрансляции в период с 17:51 до 19:49 мск составил 6,3 млн человек, а в период с 15:46 по 16:44 – 2,9 млн человек. На втором месте по охвату – «Россия 24» с результатом в 5,5 млн человек, на третьем – «Соловьев Live» (614 000 человек).