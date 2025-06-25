Пленарную сессию ПМЭФа с участием Путина на ТВ посмотрело более 12 млн россиян

Пленарную сессию ПМЭФа с участием Путина на ТВ посмотрело более 12 млн россиянИнтерес в том числе связан с ожиданием оценки президента ситуации в российской экономике
Телетрансляцию пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФа) 20 июня, в котором принимал участие президент России Владимир Путин, хотя бы одну минуту в прямом эфире смотрело 12,7 млн россиян старше четырех лет (здесь и далее данные приводятся по указанной аудитории). Такие данные предоставила по запросу «Ведомостей» исследовательская компания Mediascope. При расчетах, как уточнили в медиаизмерителе, учитывался домашний и дачный просмотр телевизионного эфира.
Интерес к ПМЭФу продолжает оставаться стабильно высоким в последние четыре года. В 2024 г. за аналогичной телетрансляцией в прямом эфире следило 12,9 млн человек, в 2023 г. – 10,9 млн. В 2022 г. был зафиксирован рекордный показатель: тогда охват этого события на ТВ составил 15,4 млн человек.
В 2025 г. пленарное заседание ПМЭФа транслировали три телеканала – «Первый канал», «Россия 24» и «Соловьев Live». Те же вещатели показывали его в эфире в 2023 и 2024 гг. В рекордном по показателям 2022 г. телетрансляцию вели пять телеканалов, помимо указанных – «Россия 1» и НТВ.
В рамках пленарного заседания Владимир Путин рассказал о состоянии российской экономики. По его словам, слухи об «убийстве» российской экономики на фоне проведения спецоперации на Украине «сильно преувеличены». Несмотря на сложный внешний фон, ВВП России, как отметил Путин, в последние два года «прибавлял более 4% ежегодно, то есть рос темпами выше среднемировых».
Также президент поделился своим мнением о сложившейся ситуации в зоне спецоперации. Россия, как сказал он, следует «старинному правилу» – «там, где ступает нога русского солдата, то наше». Высказался президент и об ирано-израильском конфликте. В частности, Путин отметил, что Россия находится в контакте с Израилем и Ираном: не стремится к посредничеству, но предлагает идеи урегулирования конфликта.
Модератором пленарного заседания ПМЭФа в 2025 г. был гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Дауд Котейш. В сессии также приняли участие президент Индонезии Прабово Субианто, представитель короля Бахрейна по гуманитарной деятельности и делам молодежи Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.
Больше всего телезрителей традиционно смотрело трансляцию пленарного заседания на «Первом канале». В этом году вещатель показывал ее с перерывом: охват телетрансляции в период с 17:51 до 19:49 мск составил 6,3 млн человек, а в период с 15:46 по 16:44 – 2,9 млн человек. На втором месте по охвату – «Россия 24» с результатом в 5,5 млн человек, на третьем – «Соловьев Live» (614 000 человек).
В VK не раскрыли, какое число пользователей посмотрело пленарное заседание ПМЭФа во «VK Видео». При этом представитель площадки отметил, что общее количество просмотров этого события на «VK Видео» превысило 10 млн. На видеохостинге Rutube (входит в холдинг «Газпром-медиа», ГПМ) трансляцию пленарной сессии ПМЭФа с учетом всех видео смотрели «сотни тысяч человек», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе цифровых активов ГПМ.
В этом году интерес к пленарному заседанию ПМЭФа подогревало ожидание высказываний Путина по двум ключевым темам – перспективам мирного урегулирования конфликта на Украине и вероятности вовлечения России в ирано-израильский конфликт в каком-либо формате, отметил руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.
Поскольку ПМЭФ – ключевая площадка для заявлений по экономической тематике, аудитории было интересно узнать, как Путин ответит на гипотезы зарубежных экспертов о кризисе российской экономики, резюмировал политолог Александр Немцев: «Президент эти тезисы отверг».