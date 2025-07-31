Kokoc Group получила контроль в агентстве инфлюенс-маркетинга Hello Blogger

Hello Blogger занимается реализацией маркетинговых стратегий с участием блогеров, а также продюсированием и продвижением авторов контента. В портфеле эксклюзивных инфлюенсеров агентства – Валерия Любарская, Таня Рыбакова, Оля Una Fata, Михаил Кукота и др. Выручка за 2024 г. у ООО «Хеллоу блоггер» по РСБУ составила 77,2 млн руб., а чистая прибыль – 393 000 руб. Новый контролирующий совладелец агентства – Kokoc Group в рейтинге рекламных групп отраслевого издания Sostav.ru по объему закупок рекламы в медиа 2024 г. заняла 11-е место (8,7 млрд руб.). Совокупную выручку группы за прошлый год в Kokoc Group не раскрыли.