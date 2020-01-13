Телеканал «Россия 1» стал лидером телепросмотров в новогодние праздники
Лидером по телесмотрению в новогодние праздники — с 1 по 8 января — стал канал «Россия-1» с среднесуточной долей аудитории 11,9% (процент россиян старше 4 лет, находящихся у экрана). На втором месте — НТВ с 9,3%, на третьем — «Первый канал с 8,7%, сообщает компания "Медиаскоп".
Замыкают первую пятерку телеканалов "Рен-ТВ" и СТС с 7,2 и 7,1%. Под среднесуточной долей аудитории подразумевается выраженное в процентах от всей телевизионной аудитори количество человек, смотревших телеканал в среднем в сутки.
Топ-20 уникальных телепрограмм в новогодние праздники, по данным «Медиаскопа» возглавил кинофильм «Одесский пароход» на «России-1» с 23,9% доли аудитории, рейтинг — 8,3%. На втором месте — развлекательная программа НТВ «Новогодний миллиард» (22,2%, рейтинг — 6,7), на третьем — киносказка «Последний богатырь» (17,7%, 6,7%).
Ранее сообщалось, что больше всего зрителей в новогоднюю ночь было у выступления Владимира Путина в эфире «Первого канала»: обращение посмотрели 15,3% россиян старше четырех лет в городах с населением более 100 000 человек (рейтинг) или 35,3% таких россиян с включенным телевизором (доля). На канале «Россия 1» рейтинг президентского обращения составил 10,34%, доля – 23,76%.