Телеканал «Россия 1» стал лидером телепросмотров в новогодние праздники

Ранее сообщалось, что больше всего зрителей в новогоднюю ночь было у выступления Владимира Путина в эфире «Первого канала»: обращение посмотрели 15,3% россиян старше четырех лет в городах с населением более 100 000 человек (рейтинг) или 35,3% таких россиян с включенным телевизором (доля). На канале «Россия 1» рейтинг президентского обращения составил 10,34%, доля – 23,76%.