Facebook заработал более $70 миллиардов за прошлый год

Доход на одного пользователя составил в среднем $8.52 во всем мире, а в США и Канаде — $41,41. Выручка за 2019 г. выросла с $55,8 млрд годом ранее до $70,7 млрд, за квартал на 25% (до $21,1 млрд). Способность Facebook увеличить как количество пользователей своих продуктов, так и количество времени, которое они проводят на платформах, помогла увеличить стоимость акций компании на 55% за последний год, пишет WSJ.