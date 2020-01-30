Facebook заработал более $70 миллиардов за прошлый год
По данными компании, число ежедневных пользователей платформы увеличилось на 9%, до 1,66 миллиарда человек за последний квартал (1,62 млрд в предыдущем квартале). Как отмечает издание, рост пользователей опережает ожидания аналитиков уже в течение полутора лет. Число людей, которые ежемесячно используют соцсеть, выросло на 8%, до 2,5 млрд. Для всех приложений, включая Instagram, Messenger и WhatsApp, этот показатель составил 2,89 млрд.
Доход на одного пользователя составил в среднем $8.52 во всем мире, а в США и Канаде — $41,41. Выручка за 2019 г. выросла с $55,8 млрд годом ранее до $70,7 млрд, за квартал на 25% (до $21,1 млрд). Способность Facebook увеличить как количество пользователей своих продуктов, так и количество времени, которое они проводят на платформах, помогла увеличить стоимость акций компании на 55% за последний год, пишет WSJ.
Компания сообщила о прибыли в размере $7,34 млрд в четвертом квартале, или $2,56 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали прибыль в размере $2,53. Рыночная стоимость Facebook составляет около $633,5 млрд.