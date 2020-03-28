Крупнейшая киносеть России приостановила работу всех своих кинотеатров

«С целью предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции все кинотеатры объединенной сети в 30 городах присутствия временно приостанавливают коммерческие кинопоказы», – сообщила киносеть. На какой период закрываются залы, пока не сообщается, это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.