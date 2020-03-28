Крупнейшая киносеть России приостановила работу всех своих кинотеатров
Принадлежащая Александру Мамуту объединенная киносеть, в которую входят «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино», приостановила работу всех своих залов. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба сети кинотеатров.
«С целью предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции все кинотеатры объединенной сети в 30 городах присутствия временно приостанавливают коммерческие кинопоказы», – сообщила киносеть. На какой период закрываются залы, пока не сообщается, это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.
В России, согласно данным на 28 марта, выявлены 1264 заболевших, больше всего в Москве – 817 человек. Пять пациентов скончались (четверо в Москве и один в Оренбурге).
Следующая неделя в России объявлена выходной, по всей стране будут закрыты все культурные, спортивные учреждения, парки, рестораны, салоны красоты и т. д. Людям рекомендовано по возможности провести эти дни дома, чтобы снизить скорость распространения коронавируса.