В России за сутки выявлено 228 больных коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрированы 228 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 1264.
Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (114). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 36, в Санкт-Петербурге – на 11, в Краснодарском крае – на восемь, в Бурятии – на шесть, в Ивановской области – на пять. По четыре новых случая зафиксировано в Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Сахалинской областях и Красноярском крае. По три – в Липецкой, Тульской, Калининградской, Нижегородской областях и Татарстане. По два – в Оренбургской, Новосибирской областях и Чечне. По одному – в Брянской, Костромской, Смоленской, Саратовской областях, Адыгеи, Пермском крае и Крыму.
За последние сутки в России были выписаны четыре человека, выздоровевших после коронавируса (двое в Тверской области и по одному в Самарской и Томской областях), отметил оперативный штаб. Общее число выздоровевших достигло 49.
Оперативный штаб сообщает о четырех умерших от коронавируса (все в Москве). Однако утром 28 марта власти Оренбургской области сообщили, что в Оренбурге скончался пятый пациент с коронавирусом.
Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (817), Московская область (85) и Санкт-Петербург (37). В первую десятку также входят Свердловская область (24), Крым (20), Краснодарский край (17), Якутия, Татарстан, Самарская область (по 14) и Красноярский край (12). В общей сложности коронавирус зафиксирован в 64 субъектах России.
В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, на момент публикации было выявлено 512 700 заболевших коронавирусом в 201 стране. Скончались 23 495 человек.