В России за сутки выявлено 228 больных коронавирусом

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (114). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 36, в Санкт-Петербурге – на 11, в Краснодарском крае – на восемь, в Бурятии – на шесть, в Ивановской области – на пять. По четыре новых случая зафиксировано в Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Сахалинской областях и Красноярском крае. По три – в Липецкой, Тульской, Калининградской, Нижегородской областях и Татарстане. По два – в Оренбургской, Новосибирской областях и Чечне. По одному – в Брянской, Костромской, Смоленской, Саратовской областях, Адыгеи, Пермском крае и Крыму.