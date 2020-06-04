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«В контакте» представила аналог TikTok

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Социальная сеть «В контакте» запустила сервис коротких вертикальных роликов «Клипы», сообщила компания в своем блоге. В ближайшие дни он будет доступен всем пользователям последней версии мобильного приложения, однако на первых этапах загружать собственные ролики смогут только приглашенные авторы.

«Клипы» будут располагаться на четвертой вкладке приложения, сейчас там находится список друзей. В числе авторов, которые уже записывают видео для сервиса — Павел Воля, Екатерина Варнава, Илья Соболев, Филипп Киркоров и Евгений Кулик. Сервис поддерживает эффекты дополненной реальности и управление записью с помощью жестов.

Интерфейс «Клипов», показанный на видео из блога, идентичен интерфейсу социальной сети TikTok: у правой границы экрана располагаются кнопки лайка и комментария, снизу — описание и используемая аудиодорожка. В 2018 г. Facebook выпустила приложение Lasso, также предназначенное для обмена короткими вертикальными видео. В мае 2020 г. компания выпустила второе похожее приложение — Collab; Facebook позиционирует его как сервис для совместного музыкального творчества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных