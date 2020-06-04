«В контакте» представила аналог TikTok

Интерфейс «Клипов», показанный на видео из блога, идентичен интерфейсу социальной сети TikTok: у правой границы экрана располагаются кнопки лайка и комментария, снизу — описание и используемая аудиодорожка. В 2018 г. Facebook выпустила приложение Lasso, также предназначенное для обмена короткими вертикальными видео. В мае 2020 г. компания выпустила второе похожее приложение — Collab; Facebook позиционирует его как сервис для совместного музыкального творчества.