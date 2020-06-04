«В контакте» представила аналог TikTok
Социальная сеть «В контакте» запустила сервис коротких вертикальных роликов «Клипы», сообщила компания в своем блоге. В ближайшие дни он будет доступен всем пользователям последней версии мобильного приложения, однако на первых этапах загружать собственные ролики смогут только приглашенные авторы.
«Клипы» будут располагаться на четвертой вкладке приложения, сейчас там находится список друзей. В числе авторов, которые уже записывают видео для сервиса — Павел Воля, Екатерина Варнава, Илья Соболев, Филипп Киркоров и Евгений Кулик. Сервис поддерживает эффекты дополненной реальности и управление записью с помощью жестов.
Интерфейс «Клипов», показанный на видео из блога, идентичен интерфейсу социальной сети TikTok: у правой границы экрана располагаются кнопки лайка и комментария, снизу — описание и используемая аудиодорожка. В 2018 г. Facebook выпустила приложение Lasso, также предназначенное для обмена короткими вертикальными видео. В мае 2020 г. компания выпустила второе похожее приложение — Collab; Facebook позиционирует его как сервис для совместного музыкального творчества.